Vom Tellerwäscher zum Millionär – das einstige Aufstiegsversprechen, das aus scheinbar längst vergangenen Zeiten stammt, ist heute scheinbar weiter weg denn je. Doch ist das wirklich so und kann niemand mehr einen kometenhaften Aufstieg wie zu Zeiten des Goldrausches hinlegen? Wo sind die Märchen, die uns alle begeistern und dem Zuhörer ein Glänzen auf die Wangen und ein Leuchten in die Augen zaubern? Daniel Worat ist ein Beispiel für diese Art des Aufstiegs und möchte im folgenden Gastbeitrag anderen mit seiner Geschichte Mut machen und davon erzählen, wie es ihm gelungen ist mit Fleiß und Ausdauer ganz nach oben zu kommen.

Dabei vertieft er die administrativen Strukturen und setzt sie nicht einfach nur um. Dabei kann man ihn ganz individuell buchen, wenn man ein individuell und spezifisch zugeschnittenes Gesamtpaket für sich in Anspruch nehmen möchte.

Eine Initialzündung erleben

Für jeden Start braucht es eine Initialzündung, die dir den ausreichenden Rückenwind liefern und dich tragen kann. Manchmal kommt dieser AHA-Effekt durch einen engen Kontakt, aus sich selbst heraus oder durch ein zufälliges Erlebnis. Im Fall von Daniel Worat war es wohl eine Mischung von beidem. Als er an einem Filmset die Rolle einer Reinigungskraft übernahm, lernte er Til Schweiger kennen. Diese Begegnung beeindruckte ihn nachhaltig und ließ sein wahres Talent zum Vorschein kommen – die Ansprache an Menschen und eine nachhaltige Ausstrahlung im persönlichen Gespräch. Der Weg zum Assistent interessanter Persönlichkeiten war geebnet und ist seit diesen Tagen von Daniel Worat immer weiter ausgebaut worden.

Ohne Fleiß kein Preis

Natürlich läuft es zu Beginn nicht wie geschnitten Brot und eine Menge Disziplin, Arbeit und Ausdauer gehören unbedingt dazu, wenn man seinen Traum verwirklichen will. So musste auch Daniel Worat lernen, dass es ohne Fleiß keinen Preis gibt und Weiterbildungen nötig sind. Diese betrieb er gewissenhaft und zielgerichtet, sodass er heute an der Stelle im Leben stehen kann, an der er sich immer gesehen hat.

Die Vorteile des Alters leben

Gerade wenn der Lebenslauf nicht immer ideal und geradlinig verlaufen ist, kann dieser Umstand zum großen Vorteil werden. Menschen wie Daniel Worat haben so schon viel mehr gesehen und viel mehr davon verstanden, was es bedeutet, unten zu sein und sich nach oben kämpfen zu müssen. Diese Lebenserfahrung stärkt und versetzt Menschen in die Lage, gerade der jüngeren Generation wertvolle Erfahrungswerte zukommen lassen zu können. Das Alter ist niemals eine Schwäche, sondern immer ein Erfolgsfaktor, wenn man die erlebten Erfahrungen und gewonnenen Erkenntnisse kompetent und vertrauenswürdig einsetzt.

Sich nicht klein halten lassen

Du bist wer du bist und das ist auch gut so – verändere dich nicht, nur weil es fehlende Akzeptanz oder gesellschaftliche Vorbehalte gibt. Tattoos, dein Kleidungsstil und dein Look machen dich erst zu einem Menschen, der wertvoll und wichtig ist. Nur so kannst du ein eigener Typ sein und erst zur Marke werden. Auf kurz oder lang werden die richtigen Menschen deinen Wert erkennen und auf dich setzen, so wie es auch bei Daniel Worat der Fall gewesen ist. Lasse dich niemals klein halten und dir einreden, dass du etwas nicht kannst oder eine Aufgabe zu groß für dich ist. Niemand hat deine Erfahrungen und deine Fähigkeiten genauso wie du.

Sei du selbst – dann nichts unmöglich

Völlig egal, welchen Hintergrund du hast, aus welcher Familie du kommst und welchen Bildungsabschluss du hast – ein Abschluss oder Zeugnis kann niemals bewerten, wie gut du tatsächlich in einer Sache bist oder wie du deine Fähigkeiten in der realen Welt einsetzen kannst. Deine Persönlichkeit ist dein größtes Pfand und hebt dich aus der grauen Masse ab, das kann keine Note ausdrücken. Menschen wie Daniel Worat sind das beste Beispiel dafür, dass du alleine der Schlüssel zu deinem Erfolg bist und dich niemand aufhalten kann, wenn du in deiner Mitte bist und alles für einen Traum gibst!

Autor

Daniel Worat ist seit 2015 Assistenz von Schauspielenden im In- und auch Ausland. Dabei vertieft sich seine Arbeit nicht nur auf rein organisatorische Bereiche, sondern geht jeweils individuell auf jeden Kunden ein. Ein Assistent der besonderen Art. Damit der Kunde seinen Fokus auf die Passion legen kann und diese auslebt und lieben kann.

