Green Generation Fund führt 5 Mio. Euro Seed-Runde von Neggst an

Das 2021 von Veronica Garcia-Arteaga und Dr. Patrick Deufel gegründete Start-up Neggst revolutioniert mit seiner innovativen pflanzlichen Ei-Alternative den Lebensmittelmarkt. Als weltweit erstes Unternehmen hat es ein pflanzliches Eiweiß und Eigelb sowie eine der Natur nachempfundenen Eierschale entwickelt. Geführt vom Berliner Impact-Investor Green Generation Fund konnte Neggst ein erstes Closing seiner Seed-Runde erfolgreich abschließen: insgesamt konnte Neggst bisher über 5 Millionen Euro einsammeln. Zudem beteiligten sich die Agrarkonzerne BayWa AG und RWZ (Raiffeisen Waren-Zentrale Rhein-Main eG), das Family Office Corecam Capital Partners (Pte Ltd) sowie mehrere namhafte Business Angels.

Vom Forschungsprojekt am Fraunhofer Institut zu einem veganen Zwei-Komponenten-Ei

Entwickelt wurde das Produkt von Veronica Garcia-Artega im Zuge ihrer Forschungstätigkeit am Münchner Fraunhofer Institut. Ziel war es, dass sich das progressive vegane Ei nicht wie ein Verzicht, sondern wie ein „Upgrade“ des Hühnereis anfühlt. Konsumenten steigen nur dann auf nachhaltige Alternativen um, wenn diese einfach in der Anwendung sind und geschmacklich überzeugen. Neggst‘ Entwicklung basiert auf zweijähriger, intensiver Forschung, anspruchsvoller Technologie und komplexen Prozessen, welche nicht nur technisches Know-how, sondern auch solides Kapital fordern: Neben dem Fraunhofer IVV wurde dies durch die Industriepartner Zentis und Ehrmann sichergestellt.

Green Generation Fund führt Finanzierungsrunde in pflanzliche Ei-Alternative an

Das Start-up Neggst kann mit der Idee, das Hühnerei mit einer völlig gleichwertigen veganen Version zu ersetzen, nicht nur die Investoren von Green Generation Fund, der BayWa AG, der RWZ eG sowie die Corecam Capital Partners (Pte Ltd) begeistern, sondern auch auf die Unterstützung namhafter Business Angels zählen: das Cookies Cream, das erste vegetarische Sternerestaurant Berlins, inklusive seinem bekannten Sternkoch Stephan Hentschel sowie der ehemalige Infarm-CFO und one.five-Gründer Martin Weber und der ehemalige Chief Technology Officer von Beyond Meat sind begeistert und schließen sich der Investitionsrunde an. Weitere Pilotprojekte mit Gastronomieunternehmen laufen bereits, zukünftig soll Neggst auch im Lebensmitteleinzelhandel erhältlich sein.

Green Generation Fund zum Investment in Neggst

„Wir investieren in Unternehmen, die Lösungen für die wirklich großen Probleme unserer Zeit entwickeln. Neggst kann Massenlegebatterien für Hennen abschaffen und durch eine ressourcenschonende Produktion ihrer pflanzlichen Alternative ca. 1 Prozent der weltweiten CO2 Emissionen einsparen. Wir glauben, dass Neggst mit seinem versatilen Produkt für die Kategorie „Ei“ weltweit führend sein kann, wie Oatly für Milch- und Beyond Meat für Fleischalternativen.“

Neggst zur Seed-Runde

„Zunächst braucht es zwar technisches Know-how, um die Vision des veganen Eis in die Realität umzusetzen, um es jedoch für die breite Masse zur Verfügung zu stellen, sind starke Investoren absolut notwendig. Wir freuen uns über das Vertrauen, welches uns durch Investoren im Rahmen der Seed-Runde entgegengebracht wurde.“

Bild Portrait Dr. Manon Sarah Littek (l.) Janna Ensthaler (r.) Source Green-Generation-Fund

Quelle Cléo Public Relations