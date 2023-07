Das Fondsvolumen der Plenum Investments AG übersteigt zwei wichtige Marken: USD 1 Mrd. auf Firmenebene und USD 100 Mio. im Plenum CAT Bond Dynamic Fonds

Der auf Versicherungsrisiken spezialisierte Fondsmanager Plenum Investments AG konnte das Anlagevolumen auf über USD 1 Mrd. steigern. Einen großen Anteil daran hat der vor zwei Jahren initiierte Plenum CAT Bond Dynamic Fund, der die Marke von USD 100 Mio. kürzlich durchstoßen hat. Das verwaltete Anlagevolumen erstreckt sich im Wesentlichen auf fünf Fonds, die in den Bereichen Naturkatastrophen-, Versicherungsanleihen und Langlebigkeit spezialisiert sind.

Foto von Dr. Rainer Grünig (Quelle: Plenum Investments)

Dr. Rainer Grünig, CEO der Plenum Investments AG: «Was mich besonders freut ist, dass unser Fondsvermögen über die Jahre kontinuierlich und vor allem organisch gewachsen ist, was darauf hindeutet, dass unsere Spezialisierungsstrategie in den von uns selektierten Anlagenischen und unser edukativer Umgang mit unseren Kunden funktioniert.» Er ergänzt, dass ein solches Ergebnis nur möglich ist, wenn Firma und Kunden an einem Strang ziehen. «An dieser Stelle möchte ich mich im Namen unseres gesamten Teams bei all unseren Kunden bedanken, die das möglich gemacht haben und ganz besonders auch bei jenen, die uns seit Beginn auf unserem Weg begleitet haben.»

Foto von Daniel Grieger (Quelle: Plenum Investments)

Daniel Grieger, verantwortlich für das Portfoliomanagement der Plenum Investments AG ist sich sicher: «Wir profitieren nicht nur vom ständigen, sondern auch vom zukünftigen Wachstum des CAT Bond Marktes, der eindrucksvoll sein Diversifikationsversprechen seit Bestehen über die letzten 27 Jahre eingelöst hat. Denn sowohl die steigende Nachfrage nach Versicherungsdeckung, die durch den demographischen, ökonomischen und Klimawandel hervorgerufen wird, als auch das stark gestiegene Verständnis der Investoren gegenüber dieser Anlageklasse werden diesen Markt weiter vorantreiben. Wir sind zuversichtlich, dass sich darüber hinaus die Nischenthemen Versicherungsanleihen und Langlebigkeit ähnlich entwickeln werden.

Foto von Dirk Schmelzer (Quelle: Plenum Investments)

Dirk Schmelzer, verantwortlicher Fondsmanager für ILS/CAT Bonds erklärt: «Die starke Nachfrage nach dem Plenum CAT Bond Dynamic Fund basiert auf der Erkenntnis der Investoren, dass die Kapazitäten am CAT Bond Markt wie auch in vielen anderen Fixed Income Nischen limitiert sind. Um ein optimales Portfolio zu konstruieren, muss man die Größenverhältnisse des Marktes im Portfoliokontext reflektieren. Wir sind überzeugt, dass unsere Selbstbeschränkung bei der Zielgröße des Fonds zu besseren Ergebnissen für unsere Investoren führt.»

Plenum Investments AG ist ein unabhängiger, auf Versicherungsrisiken spezialisierter und in der Schweiz regulierter Investment Manager für institutionelle und professionelle Kunden. Ihre Kernkompetenz liegt im Management von Naturkatastrophen-, Langlebigkeitsrisiken und regu­latorischem Versicherungskapital. Ihr Anlageschwerpunkt liegt auf transparenten und nach­haltigen Anlagelösungen im Bereich Insurance Linked Capital. Im UCITS CAT Bond Segment gehört Plenum zu den etablierten Anbietern und ist in diesem Anlagesegment führend in der Nachhaltigkeitsanalyse.

Fotos von Dr. Rainer Grünig, Daniel Grieger und Dirk Schmelzer (Quelle für alle: Plenum Investments)

