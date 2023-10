Das SeeMOUNT**** Superior Active Nature Resort: Im Winter ins SeeMOUNT – Das Active Resort für Outdoor-Fans

Schnee-Lover aufgepasst! In See im Paznauntal erwartet

Das SeeMOUNT****Superior Active Nature Resort alle, die den Winter gern aktiv und exciting erleben. Ski in – Ski out ist nur eines vieler Winter-Highlights in dem spannenden Resort. Auch Relax kommt ganz groß raus. Das Active Nature Resort zeigt sich überaus genussvoll und bietet ganztägig kulinarische Köstlichkeiten. Im SpaMOUNT finden Hotelgäste herrliche Ruhe und Entspannung.

Der Winter – von wild bis romantisch

Die Ski schnappen und raus auf die Piste, das geht im SeeMOUNT ganz easy. Vor der Hoteltür liegt das Skigebiet See mit seinen breiten, weiten Pisten zum unbeschwerten Carven. Dieses wurde von Skiresort.de, dem weltweit größten Testportal von Skigebieten, als Testsieger 2023 in den Kategorien „Extraklasse: Weltweit führendes Skigebiet bis 60 km Pisten“ ausgezeichnet. Wer seinem Können noch ein bisschen auf die Sprünge helfen möchte, der kommt in eine der drei Skischulen beim Resort. Mit dem neuen Ticketverbund Skischaukel Kappl & See ist der Pistenspaß doppelt so groß. Ein bequemer Ski-Shuttle verbindet die beiden schönen Skigebiete. Eine noch größere Auswahl hat das Skigebiet Silvretta Arena zu bieten. Auf sage und schreibe 239 Pistenkilometern genießen die Skifahrer ein Skivergnügen der Superlative bei Schneesicherheit von November bis Anfang Mai. Alles da, was Skifahrer brauchen: Der Sportshop mit Verleih und der Ski Service-Point befinden sich direkt am Resort, und es gibt ein resorteigenes Skidepot.

Die Pistengaudi ist unübertroffen, ein Ausflug in die unberührte Winternatur bleibt ebenfalls unvergessen. Genuss-Skitouren – ob allein oder mit erfahrenen Guides – führen mitten in die Tiroler Bergwelt. Langlaufen, Winter- und Schneeschuhwandern, Rodeln auf Naturrodelbahnen – all das und noch viel mehr hat rund um das SeeMOUNT einen traumhaften Platz. Oder lieber eine Fun-Wintersportart? Das SeeMOUNT weiß, was aktive Naturburschen und -mädels wünschen und steht mit Rat, Tat und Service zur Seite. Ein vielfältiges Winter-Erlebnisprogramm sorgt für jede Menge Abwechslung.

Chill-Time

Vor, nach oder statt dem Wintersport – Wellness genießt im SpaMOUNT einen großen Stellenwert. Im Infinity In- und Outdoorpool über den Dächern von See durch das warme Wasser gleiten oder im Hot See Tub versinken, während der Blick über die verschneiten Wälder gleitet. Die beiden Pools sind ganzjährig geöffnet. Warm und cosy Sauna, Dampfbad und Infrarot genießen. Das Beauty- und Massage-Team trägt die Genießer auf Händen. In einem Schaukelsessel Richtung Himmel schwingen, ruhen und chillen: Overview, Swing mit, Time 4 Mountains, Family Realx und SunSide sind die Räume für erholsame Stunden. Einmal in der Woche ist Zeit für die SpaMOUNT-Night. Wellness bis spät in den Abend macht rundum happy.



Enjoy

Draußen die schönsten Seiten des Winters, im SeeMOUNT ein kulinarisches Genießerprogramm: Am Morgen wartet ein reichhaltiges Frühstücksbuffet, am Abend ist Fine Dining in fünf Gängen angesagt. Dazwischen greifen Resort-Gäste beim Light Lunch zu und lassen sich am Nachmittag süße Verführungen auf der Zunge zergehen. Kaffee, Tee und alkoholfreie Drinks gibt es bis 17 Uhr all inclusive. Für gemütliche Stunden im schicken Ambiente ist die ErlebBAR perfekt: Ein Cappuccino an der frischen Bergluft, ein Tee im Schaukelsessel, bei einem Glas Whisky in der Couch versinken,

Wild, leidenschaftlich und aktiv, so ist das SeeMOUNT. Die „wilde“ Natur liegt rings um das Resort. Unvergleichliche Genussmomente, Tiefenentspannung und exklusiver Wohnkomfort – das ist das Können der jungen, dynamischen Gastgeber in dem Active Nature Resort.

Bild Das SeeMOUNT****Superior Active Nature Resort

Sebastian Mallaun GmbH/ Bildautor, Michael Huber | www.huber-fotografie.at,

Quelle © mk Salzburg