Das sind die TOP JOB-Gewinner 2024

Die fulminante Feier am 12.04. gipfelte in der Preisverleihung der Erstplatzierten der vier Größenkategorien.

Jedes Jahr kürt TOP JOB auf dem festlichen Jahresgipfel unter allen mittelständischen Top-Arbeitgebern die Besten der Besten, um ihre herausragenden Leistungen in unterschiedlichen Bereichen des Arbeitgebertums und der Zukunftsfähigkeit zu würdigen. Ihre Ehrung als Arbeitgeber des Jahres zeugt vom Wandel hin zu mehr Arbeitnehmerfreundlichkeit am Standort Deutschland – und dem großen wirtschaftlichen Erfolg, den diese Transformation mit sich bringt. Dieses Jahr luden die Veranstalter zur Ehrung in das ehemalige Großraumkino Kosmos in Berlin ein.

Treffen, connecten und lernen

Zu diesem Anlass kamen nicht nur die nominierten und preistragenden Unternehmen zusammen. Auch Prominenz aus Wirtschaft und Karriereforschung würdigte die Wandeltragenden, darunter Peter Altmaier und Prof. Dr. Heike Bruch. Der ehemalige Bundesminister sowie die Direktorin des Leadership-Institutes der Universität St. Gallen und wissenschaftliche Leiterin von TOP JOB sprachen sich für die Stärkung der Arbeitsplatzkultur aus und zeigten sich erfreut über die Leistungen der mittelständischen Gewinnerunternehmen.

Auch Mitglieder der prestigeträchtigen TOP JOB-Jury ließen es sich nicht nehmen, die Köpfe hinter den zukunftsorientierten Firmen kennenzulernen und mit ihnen über wichtige Punkte des Change-Prozesses in der Arbeitgeberkultur zu sprechen. „Der Unternehmensdoktor“ Dr. Dr. Cay von Fournier, Personalmanager Prof. Dr. Gunther Olesch und geschäftsführender Vorstand des Deutschen Mittelstands-Bundes (DMB) Marc S. Tenbieg beantworteten Fragen aus dem Mittelstand.

Highlight des Abends: die Podiumsdiskussion unter anderem zum Thema „4-Tage Woche & Co.: Boost für Gesundheit und Arbeitgeberattraktivität oder das Aus für Wettbewerbsfähigkeit und unseren Wohlstand?“, moderiert von Gabor Steingart. Herr Altmaier und Prof. Bruch diskutierten mit Herrn Tenbieg vom Deutschen Mittelstandsbund sowie Stefan Walliser, Geschäftsführer der arvenio marketing GmbH, über die Sinnhaftigkeit und die Erfolgschancen dieses Unterfangens in der Realwirtschaft. Ein After-Event-Movie sowie ein Zusammenschnitt der Podiumsdiskussion werden ein paar Wochen nach dem Event online zur Verfügung stehen.

TOP JOB-Gewinner 2024

Als Basis für die Auszeichnung dient eine umfangreiche Mitarbeitenden- und Managementbefragung, mit deren Hilfe die Mittelständler aus ganz Deutschland und unterschiedlichsten Kategorien an ihren Qualitäten als Arbeitgeber arbeiten. Zusätzlich bewertet die 16-köpfige Jury die Ergebnisse der Unternehmen in den einzelnen Leistungsdisziplinen. Organisatorin ist die zeag GmbH, das Zentrum für Arbeitgeberattraktivität. Schirmherr des Projekts ist Sigmar Gabriel.

Je Größenklasse wurden drei Unternehmen für den begehrten Top-Rang nominiert. Die Klassen bemessen sich anhand der Mitarbeitendenzahlen der teilnehmenden Unternehmen.

Größenklasse A (9-100 Mitarbeitende)

ZAM eG, IT-Dienstleister aus Neu-Isenburg/Zeppelinheim-Ost

arvenio marketing GmbH, Onlinemarketing-Agentur aus Rottweil

Adecco Medical, Karriere- und Personalmanagement aus Hamburg

Größenklasse B (101-250 Mitarbeitende)

IC TEAM Personaldienste GmbH, Personaldienstleister aus Bautzen

Saller Unternehmensgruppe, Immobilieninvestor aus Weimar

Iqony Solar Energy Solutions GmbH, Solardienstleister aus Würzburg

Größenklasse C (251 -500 Mitarbeitende)

Intrum, Inkassounternehmen aus Hamburg

comcross holding GmbH + comcross GmbH, Telekommunikationsunternehmen aus Leonberg

MEYLE AG, Autoteilehersteller aus Hamburg

Größenklasse D (501-5000 Mitarbeitende)

Endress+Hauser Conducta GmbH & Co. KG, Hersteller im Maschinenbau aus Gerlingen

TeamBank AG, Bank aus Nürnberg

Funk Gruppe GmbH, Versicherungsunternehmen aus Hamburg

Auf topjob.de stehen alle ausgezeichneten Unternehmen aufgelistet zur Verfügung.