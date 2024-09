Das Walchsee Aktivresort: Ein Rückzugsort im Winter, wo Ruhe zur Kraft wird

Move & Relax. Balance your life. im Einklang mit der Natur. Dazu lädt Das Walchsee Aktivresort im Tiroler Kaiserwinkl ein. Das Resort liegt wunderschön inmitten von Tirols Top-Langlaufgebiet und einer idyllischen Landschaft zum Winterwandern und Schneeschuhwandern. Auf Langlaufski über Wiesen und durch Wälder gleiten, Schritt für Schritt durch den Schnee stapfen, tief durchatmen, zu sich selbst finden, Glückshormone tanken – das tut Körper und Geist gut. Wer winterliches Aktivsein und inspirierende Genussmomente am See erleben möchte, ist im Das Walchsee Aktivrresort genau richtig.

Eines der größten Loipen-Netze Österreichs vor der Tür

Über 120 Kilometer klassische und ebenso viele Skating-Langlaufloipen erstrecken sich rund um Das Walchsee Aktivresort. Alle sind sie mit dem Loipengütesiegel des Landes Tirol ausgezeichnet. Der Loipeneinstieg liegt nur 200 Meter vom Resort entfernt. Langlaufbegeisterte können sich auf beschneite und bestens präparierte Loipen freuen. Dank der großen Vielfalt an Loipen genießen Anfänger, Fortgeschrittene und auch anspruchsvolle Sportler gleichermaßen die Bewegung an der frischen Luft. Das Walchsee Aktivresort hat für Langläufer besonders viel zu bieten: Ein professioneller Langlaufexperte kümmert sich um einen Rundum-Service für die Langläufer.

Vom professionellen Training über den Service der Langlaufski bis hin zum Verleih von hochwertiger Langlauf-Ausrüstung direkt im Resort ist er der kompetente Ansprechpartner. Dass sich auch die Langlaufschule direkt im Das Walchsee befindet, ist besonders bequem. Wer die ersten Versuche auf den Langlaufski unternimmt, profitiert von vielen Tipps, um schnell Freude an dem gesunden Sport zu haben. Wer schon ein Könner ist, holt sich Experten-Ratschläge, um noch besser auf den Loipen unterwegs zu sein. Und sollte einmal Lust auf ein neues Erlebnis aufkommen: An der hauseigenen Laser-Biathlonanlage schnuppern Neugierige in die Welt des Biathlonsports.

Move & Relax bringt Körper und Geist in Einklang

Sich bewegen und verwöhnen lassen, die Gesundheit stärken, entspannen und regenerieren, das gibt im Das Walchsee Aktivresort neue Kraft für den Alltag. Die Move & Relax Philosophie des Resorts vereint Bewegung, Entspannung und Ernährung zu einem erholsamen Ganzen. Nach den Aktivitäten an der frischen Luft warten entspannende Stunden in den Saunalandschaften und in dem großzügigen In- und Outdoor-Pool. Wann, wenn nicht im Urlaub, findet man die Zeit, eine wohltuende Massage zu genießen oder sich ein belebendes Beauty-Treatment zu gönnen. Wer noch mehr Sport möchte, der trainiert im Fitnessraum mit modernen Cardio- und Kraftgeräten. Die Energy Küche unterstützt eine Auszeit für Körper und Geist mit nährstoffreichen und hochwertigen Köstlichkeiten aus den besten Zutaten der Region.

Seit Mai 2024 ergänzt die stilvolle See-Dependance Lakeside Das Walchsee Aktivresort um 22 exklusive Suiten, ein Seerestaurant und eine moderne Bar. Ein inspirierender Rückzugsort in bester Lage, der zur winterlichen Magie am See und zu Momenten der Ruhe und Entschleunigung einlädt.

Das Walchsee Aktivresort ist ein Hotel der Pletzer Resorts. Die innovative Move & Relax Philosophie bereichert eine Auszeit inmitten der beeindruckenden Landschaft am Walchsee und am Fuße des Kaisergebirges. Das Walchsee Aktivresort bietet 88 Zimmer. Mit der neuen See-Dependance Das Walchsee Lakeside wird das Angebot um 22 hochwertig ausgestatteten Suiten in direkter Lage am See ergänzt. Die Pletzer Resorts wurden im Jahr 2018 gegründet, mit Sitz in Hopfgarten in Tirol. Die Pletzer Resorts haben insgesamt 474 Zimmer und Suiten in fünf Resorts.

Langlaufcamp mit Johannes Harasser (07.01.–06.02.2025)

Leistungen: 3 Übernachtungen inkl. Frühstück und Abendessen, 3-tägiger Langlaufkurs mit Johannes Harasser (mit über 10 Jahren Biathlon-Weltcup-Erfahrung), Get Together am ersten Abend, 1 x Ganzkörpermassage, 1 x Multifunktionstuch, Late Check-Out, Eintritt Move & Relax Bereich, Teilnahme am wöchentlichen Aktivprogramm, Kaiserwinkl Card mit vielen Vergünstigungen in der Region, Badetasche, kostenloses WLAN – Preis p. P.: ab 826 Euro, Equipment zubuchbar

Bild Sportliche Aktivität im Winter Quelle: Mathäus Gartner (Das Walchsee Aktivresort)

Quelle mk Salzburg