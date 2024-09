Hype1000 übernimmt Audvice: Strategischer Schritt zur Marktführerschaft im Bereich Corporate Audio

Hype1000, der führende Anbieter im Bereich Corporate Audio, gibt die Übernahme der Audvice GmbH bekannt. Audvice, ein innovativer Anbieter von KI-gestützter Private-Podcasting-Software, ermöglicht es Unternehmen, internes Wissen und Informationen effizient durch Audio zu vermitteln. Das österreichische Startup hat unter der Leitung von Sophie Bolzer bereits internationale Kunden und Investoren gewonnen.

Diese strategische Akquisition ist Teil des kontinuierlichen Wachstumskurses von Hype1000 und festigt die Position als führender Partner für Unternehmen von umfassenden Audio- und Podcasting-Lösungen.

Audio als Schlüssel zu erfolgreicher Transformation

Durch die aktuellen wirtschaftlichen Entwicklungen stehen Unternehmen vor tiefgreifenden Transformationsprozessen wie Restrukturierungen, Automatisierungen und dem damit verbundenen Kulturwandel. „In dieser herausfordernden Zeit wird eine Kommunikation, die sowohl Kontext als auch Emotion vermittelt, entscheidend.“, erklärt Maximilian Conrad, CEO von Hype1000. „Audio bietet genau diese Möglichkeit, indem es hilft, komplexe Themen klar, nahbar und authentisch zu kommunizieren.“

Sophie Bolzer, CEO von Audvice, ergänzt: “Bei sämtlichen Nutzerbefragungen unserer Kunden war die klare Aussage von Mitarbeitenden: Wir wollen mehr interne Podcasts und wir wollen mehr über die strategische Ausrichtung des Unternehmens von unseren Führungskräften hören.“

Ein umfassendes Angebot für Corporate Podcasting

Hype1000 verfolgt eine gezielte Strategie des kundenzentrierten Wachstums, die zur Übernahme von Audvice geführt hat. „Wir beobachten schon sehr lange, was Sophie mit Audvice aufgebaut hat und welche Produktinnovationen stetig hinzugekommen sind. Durch diese Übernahme können wir Unternehmen einen echten One-Stop-Shop für Corporate Podcasting bieten – von anpassbaren Softwarelösungen mit KI-Features über Online-Recording-Studios bis hin zu umfassender Podcast-Produktion und Beratung“, erläutert Maximilian Conrad.

Das Unternehmen mit Standorten in New York, Madrid und Borken, NRW, das aktuell in den Märkten Europa und Nordamerika aktiv ist, verfolgt eine klare Mission: „Jeder, der sich mit Corporate Podcasting beschäftigt, wird an Hype1000 nicht mehr vorbeikommen“, betont Andreas Gebhard, Chief Operations Officer von Hype1000.

Bis Ende des Jahres wird Sophie Bolzer operativ an Bord bleiben und anschließend beratend zur Seite stehen. „Das erste sehr positive Feedback unserer Kunden auf das erweiterte Angebot bestätigt unsere strategische Entscheidung, unsere Technologien und unser Know-how unter einem Dach zu bündeln“, so Bolzer.

Über Hype1000

Hype1000 ist das führende Corporate Audio-Startup in Europa. Mit über 10 Jahren Erfahrung in der Podcast-Branche ist das Team rund um die Gründer Maximilian Conrad (CEO) und Simon Kapell (CTO) auf die Entwicklung maßgeschneiderter Audiokommunikationsstrategien für Unternehmen weltweit spezialisiert. Das Unternehmen bietet ein Full-Service-Angebot im Bereich Corporate Audio und Kommunikation, das Hype1000 Productions, Hypecast, Hypecast Studio, HypecastAI und nun auch Audvice umfasst. Zu den Kunden zählen u.a. Samsung, L’Oréal, E.ON, Techem, CVS Health, SOS-Kinderdörfer Österreich und CEWE.

Über Audvice

Audvice vereinfacht Private Podcasting durch eine sichere und benutzerfreundliche Plattform. Mit Audvice können Mitarbeitende interne Informationen, Onboarding- und Schulungsinhalte jederzeit und überall anhören – ob im Büro, im Lager, im Außendienst oder im Home-Office. Das Unternehmen wurde 2018 von CEO Sophie Bolzer gegründet, bekam erstmals internationale Aufmerksamkeit nach dem Gewinn des Red Bull Basement Finales 2019 und holte sich später Investoren wie Cusp Capital, CapitalT, TinyVC und HearstLabs an Board.

Bild © Hype1000

Quelle Hype1000