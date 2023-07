Sonntagsausflug der anderen Art

David Sports Car Sunday: Hamburgs Luxusautohaus öffnet seine Türen für die Sportwagen- und Oldtimer-Community

Am Sonntag, den 27. August 2023 gibt es bei David Finest Sports Cars für Besucherinnen und Besucher Luxusautos, Oldtimer, absolute Raritäten und Supersportwagen aus nächster Nähe zum Bewundern. In entspannter Atmosphäre bei House Music vom DJ wartet auf die Gäste ein großes Gewinnspiel mit der Chance auf einen Tag Porsche fahren und Gutscheine von KW und BBS.

Der für ein Auto-Community-Event obligatorische Kaffee darf natürlich nicht fehlen: Die Gäste erhalten verschiedene Heißgetränke für den standesgemäßen, entspannten Auto-Kaffeeklatsch. Für Besucherinnen und Besucher, die es lieber kalt mögen, gibt es alkoholfreie Kaltgetränke und Bier. Hungrige Gäste werden mit Aussicht belohnt: Ein Foodtruck bietet Sitzplätze auf dem Dach, von denen aus die zahlreichen PS-Perlen bestaunt werden können. Es gibt herzhafte Gerichte, aber auch vegetarische Leckereien.

Verschiedene Orte im Autohaus und um das Autohaus herum laden zum gemeinsamen Verweilen und Austausch ein. Wer es etwas rasanter möchte, holt sich einen Adrenalin-Kick im hauseigenen Rennsimulator, der beim Event unter fachkundiger Anleitung von allen genutzt werden kann.

„Unsere letzte Veranstaltung in Anlehnung an ‚Cars & Coffee‘ im April war ein voller Erfolg. Wir haben festgestellt, dass Hamburgs Auto-Community auf ein solches Event gewartet hat. Zahlreiche Privatbesitzerinnen und -besitzer von Supersportwagen haben uns besucht, um ihre Fahrzeuge der Community zu präsentieren. Das hat diesen Sonntag zu etwas ganz Besonderem gemacht!“, so Benjamin David. „Daran möchten wir anknüpfen: Wir öffnen unsere Türen erneut für alle, deren Herz für außergewöhnliche PS-Perlen schlägt. Wir freuen uns über alle Besucherinnen und Besucher, die sich mit uns über unsere gemeinsame Passion austauschen möchten“.

Wann: 27. August 2023, 11 bis 15 Uhr, der Eintritt ist frei

Wo: DAVID Finest Sports Cars | Friedrich-Ebert-Damm 118 | 22047 Hamburg

Essen und Trinken: Selbstzahler

Bildquelle: David Finest Sports Cars

Quelle Beilquadrat GmbH