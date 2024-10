Dax am Mittag im Minus – Handelsgeschehen insgesamt ruhig

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) – Der Dax hat am Mittwoch nach einem verhaltenen Start in den Handelstag bis zum Mittag weiter nachgelassen. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 19.432 Punkten berechnet, 0,3 Prozent unter dem Schlussniveau vom Vortag.

An der Spitze der Kursliste rangierten die Aktien von Siemens Energy. Das Schlusslicht bildeten die Sartorius-Papiere.

„Es herrscht eine wahrnehmbare Kaufzurückhaltung vor und die Investoren positionieren sich sehr selektiv“, kommentierte Marktanalyst Andreas Lipkow. „Die Story muss bei den Aktien stimmen und dadurch noch das entsprechende Kurspotential vorhanden sein. Diese Aspekte sind in den letzten Handelswochen teilweise in den Hintergrund getreten, da die Rekordjagd fast alle Aktien im Dax 40 mitgerissen hatte“, so Lipkow. „Das Handelsgeschehen ist insgesamt ruhig und abwartend und wird von einem dünnen Handelsvolumen begleitet.“

Die europäische Gemeinschaftswährung war am Mittwochnachmittag etwas stärker: Ein Euro kostete 1,0895 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9179 Euro zu haben.

Der Ölpreis sank unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Mittwochnachmittag gegen 12 Uhr deutscher Zeit 74,08 US-Dollar, das waren 17 Cent oder 0,2 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.



