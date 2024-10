Kein Wien-Trip ohne die Hollmann Beletage

Im ersten Wiener Gemeindebezirk, Downtown vom Feinsten, ist das gute Leben zu Hause. Mitten in dem geschichtsträchtigen und exklusiven Viertel befindet sich die Hollmann Beletage, ein einzigartiges Boutique-Hotel mit nur 25 Zimmern und einer Suite. Ein außergewöhnliches Refugium mit unverwechselbarer Handschrift und eine moderne Interpretation des Lebens in Wien in einem Haus aus der Gründerzeit.

In diesem einzigartigen Ambiente erleben Wien-Besucher die Stadt in ihrer vollen Pracht. Besonders im Winter, wenn die Gassen festlich geschmückt sind und zauberhafte Christkindlmärkte zum Bummeln einladen, sind die Gäste der Hollmann Beletage mittendrin im Geschehen. Die zentrale Lage des Hotels ist unschlagbar: In nur wenigen Gehminuten erreicht man den Stephansdom und die wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Innenstadt. Eislaufen, sich in einem gemütlichen Kaffeehaus aufwärmen oder die zahlreichen Wiener Museen, Konzerte, Opern, Theater und rauschenden Ballnächte besuchen – all das und noch viel mehr machen den Wiener Winter zu einem Traum für jeden Besucher.

Ein perfekter Start in den Wien-Tag beginnt in der Hollmann Beletage.

Das Frühstück ist ein wahrer kulinarischer Hochgenuss. Das Hotel wurde im Rahmen der Aktion „Natürlich gut essen“ mit dem Goldsiegel ausgezeichnet, was bedeutet, dass hochwertige Bio-Produkte auf den Frühstückstisch kommen. Besonders an einem kalten Wintertag lässt sich ein ausgiebiges Frühstück hier wunderbar zelebrieren: Duftendes Brot und Gebäck stammen aus der Backstube der Bäckerei Öfferl, die für ihre handwerklich hergestellten Köstlichkeiten bekannt ist. Frisch gepresste, hausgemachte Säfte sind wahre Vitaminbomben, während der Kaffee aus der renommierten Kaffeerösterei Naber für den nötigen Energieschub sorgt.

Neugierige können sich durch Wiener Kaffeespezialitäten wie „Kaffee verkehrt“ oder „Einspänner“ probieren, und für jeden Geschmack steht die passende Milch zur Verfügung – ob Kuhmilch, Hafermilch oder laktosefreie Milch. Nach einer langen Nacht gibt es kein besseres Hausmittel als eine Hühnersuppe mit Frittaten, die jederzeit zum Frühstück bestellt werden kann.

Auch für Veganer sowie Gäste mit Gluten- oder Laktoseintoleranz sind selbstverständlich Alternativen verfügbar, die nur kurz vorangemeldet werden müssen.

Nach einem aufregenden Tag voller Entdeckungen und Erlebnisse kehren Wienbesucher gerne in die Hollmann Beletage zurück, ein Ort, der durch und durch individuell ist. Hier begegnet man freundlichen Gesichtern ohne touristische Miene – ein Platz, wo sich die Wege interessanter Menschen kreuzen. Der charmanten Gemütlichkeit des Hotels hinter den historischen Fassaden kann man sich nicht entziehen. Da kann es schon vorkommen, dass man sich im Café gleich neben dem Empfang verplaudert oder im Wohnzimmer bei einer Partie Schach oder Mühle verweilt. Wenn die Wintertage kurz sind, kommt man abends in das Kino in der Hollmann Beletage mit duftendem Popcorn zur freien Entnahme. Und das Spa – liebevoll Spa´tscherl genannt – eine traumhafte Sauna mit Ruheraum – ist eine Wohltat, wenn es draußen kalt ist. Im Wohnzimmer warten Brettspiele für eine entspannte Offline-Zeit, und in den Zimmern steht die Minibar für einen Gute-Nacht-Drink bereit – der perfekte Ausklang eines unvergesslichen Wien-Tages.

Normale Hotelzimmer gibt es in Wien an jeder Ecke – aber die Hollmann Beletage gibt es nur einmal. Ein absolutes Highlight ist die Séparée Suite, die man unbedingt gesehen haben muss: Auf großzügigen 95 m² lassen Hotelgäste ihren Träumen freien Lauf – vom romantischen Himmelbett über das außergewöhnliche „Tröpferlbad“ bis hin zum Badezimmer mit freistehender Badewanne und einem Kamin, der für zusätzliche Gemütlichkeit sorgt. Doch was genau ist ein Tröpferlbad? Es ist ein zeitgemäß interpretierter Erholungsraum, der Entspannung auf eine ganz besondere Weise ermöglicht.

Die Séparée Suite ist nicht nur ein Rückzugsort mit unverwechselbarem Esprit, sondern eignet sich auch hervorragend als stilvoller Meeting Room für exklusive Geschäftstermine. Mit Platz für bis zu zehn Personen und einem separaten Besprechungszimmer bietet sie Raum für außergewöhnliche Meetings in einem einzigartigen Ambiente.

Bild Gemütliches Himmelbett der Suite Séparée Quelle: Heldentheater (Hollmann Beletage)

Quelle mk Salzburg