Dax startet im Plus – US-Inflationsdaten erwartet

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) – Der Dax ist am Donnerstag mit Gewinnen in den Handel gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 16.805 Punkten berechnet, 0,7 Prozent über dem Schlussniveau vom Mittwoch. An der Spitze der Kursliste rangierten Zalando, Sartorius und BMW. Die größten Verluste gab es bei der Deutschen Bank.

„Getrieben von einer Rally bei japanischen Aktien starten auch die

Anleger in Frankfurt heute guten Mutes in den Tag der Inflations- und

Arbeitsmarktdaten aus den USA“, sagte Chef-Analyst Jochen Stanzl von CMC Markets. „Seit Freitag hat sich im Deutschen

Aktienindex ein zaghafter, neuer Aufwärtstrend gebildet. Mit dem

Durchbruch durch 16.700 Punkte gibt der Markt nun das Signal zur

Bereitschaft, diesen fortsetzen zu wollen.“

Erwartet werde eine Gesamtinflation im Dezember in den USA von 3,2

Prozent und eine Kernrate von 3,8 Prozent, so Stanzl. „Außerdem werden die

Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung gemeldet. Sie lagen bereits

fünf Wochen in Folge unter den Erwartungen und gaben damit keinerlei

Hinweise auf eine spürbare Abkühlung des Arbeitsmarktes.“

Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Donnerstagmorgen etwas stärker: Ein Euro kostete 1,0979 US-Dollar (0,07 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,9108 Euro zu haben. Der Ölpreis stieg unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Donnerstagmorgen gegen 9 Uhr deutscher Zeit 77,24 US-Dollar, das waren 44 Cent oder 0,6 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.



Foto: Frankfurter Börse, via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts