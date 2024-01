Innovatives Stuttgarter Softwareunternehmen führt durch das Weltwirtschaftsforum: UpVisit macht KI in Davos zugänglich

UpVisit, das junge Softwareunternehmen aus Stuttgart, begleitet dieses Jahr die Besucher*innen des Weltwirtschaftsforums. Die UpVisit App wird exklusiv im AI House des Weltwirtschaftsforums (WEF) verfügbar sein, welches von Partnern des ETH AI Center organisiert wird. Vor Ort können die Teilnehmenden mittels der App das AI House, die dortigen Veranstaltungen und Inhalte auf einer neuen Ebene erkunden.

Das von Katharina Aguilar, Alicia Sophie Hinon und Baver Acu gegründete Unternehmen bietet eine Plattform, mit der Veranstalter, aber auch andere analoge Orte wie Shops und Museen ihren Kund*innen digitale Erlebnisse präsentieren können. Während des WEF bespielt die App das AI House und stellt Besucher*innen neben dem Veranstaltungsplan auch einen 3D-Floorplan zur Orientierung, Informationen zu Speaker*innen, Start-ups in der KI-Szene und über das AI House an sich zur Verfügung. Nutzer*innen können sich Veranstaltungen abspeichern und auf zusätzliche Informationen zugreifen, um so ihren persönlichen Eventplan zusammenzustellen.

Dank der begleitenden Inhalte in der UpVisit App, haben die Besucher*innen des AI Houses die Möglichkeit ein oft schwer zu fassendes Thema neu zu begreifen. Die App leitet Teilnehmende spielerisch und erlebnisorientiert durch die Welt der künstlichen Intelligenz. Trotz nur kurzer Vorbereitungszeit hat UpVisit in wenigen Tagen eine Lösung für das AI House geschaffen, die einen neuen innovativen Zugang für das Thema bietet.

Letizia Turri, Director’s Associate im ETH AI Center sagt: “Wir freuen uns sehr, während des diesjährigen WEF mit UpVisit zusammenzuarbeiten. Dank UpVisit können wir den Besucher*innen des AI Houses ein einzigartiges Erlebnis bieten und alle Themen rund um AI noch zugänglicher machen.”

Katharina Aguilar, CEO und Co-Gründerin von UpVisit, freut sich sehr über die Chance: “Es ist eine große Ehre, mit dem AI House für das Weltwirtschaftsforum zusammenzuarbeiten. UpVisit hat das Potenzial, Veranstaltungen jeder Größe zu erweitern und den Besucher*innen intensivere Erlebnisse zu bieten. „Davon werden wir Davos überzeugen.”

Das Weltwirtschaftsforum findet vom 15. – 19. Januar 2024 in Davos statt

Bild:UpVisit App AI Houses

Quelle:UpVisit