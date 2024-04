Dax startet im Plus – Warten auf Inflationsdaten

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) – Der Dax ist am Montag mit einem Plus in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 18.195 Punkten berechnet und damit 0,2 Prozent über dem Schlussniveau vom Freitag. An der Spitze der Kursliste rangierten die Daimler-Truck-Aktien, am Ende die Papiere der Deutschen Bank.

„Diese Handelswoche hält einiges für den deutschen Aktienmarkt parat“, kommentierte Marktanalyst Andreas Lipkow. „So stehen heute die Inflationsdaten aus Deutschland an und die morgen beginnende US-Fed-Sitzung könnte ebenfalls bereits heute ihre Schatten vorauswerfen. Zudem stehen in der neuen Handelswoche etliche wichtige Quartalszahlen von Dax-Unternehmen und den US-Technologieunternehmen Appel und Amazon an. Die verkürzte Handelswoche in Deutschland mache die Ausgangslage auch nicht besser und könnte für Kaufzurückhaltung sorgen.“

Unterdessen war europäische Gemeinschaftswährung stärker: Ein Euro kostete am Montagmorgen 1,0719 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9329 Euro zu haben.

Der Ölpreis sank hingegen deutlich: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Montagmorgen gegen 9 Uhr deutscher Zeit 88,52 US-Dollar, das waren 98 Cent oder 1,1 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.



Foto: Frankfurter Börse, via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts