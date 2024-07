Dax startet vor US-Inflationsdaten leicht im Plus

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) – Der Dax ist am Donnerstag mit leichten Gewinnen in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 18.425 Punkten berechnet, 0,1 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag. An der Spitze der Kursliste rangierten Bayer, Sartorius und Heidelberg Materials, am Ende Mercedes-Benz, die Deutsche Bank und Fresenius.

„Der Höhepunkt des heutigen Börsentages ist ganz klar die US-Inflationsrate für den Juni“, sagte Thomas Altmann von QC Partners. „Nach einer Preis-Stagnation im Vormonat rechnen Anleger und Analysten jetzt mit einem erträglichen Preisanstieg von 0,1 Prozent.“

Während die Wallstreet von Rekord zu Rekord eile, sei der Dax mit dem Kampf um seine 50-Tage-Linie bei aktuell 18.438 Punkten beschäftigt, fügte der Marktexperte hinzu. Seit Tagen kämpfe der Dax um diese charttechnische Marke. „Gleichzeitig sind die Umsätze bei den 40 Dax-Werten unterdurchschnittlich niedrig.“ Hierzulande seien die meisten Anleger im Abwarte-Modus.

Die europäische Gemeinschaftswährung war am Donnerstagmorgen etwas stärker: Ein Euro kostete 1,0836 US-Dollar (+0,06 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,9228 Euro zu haben.

Der Ölpreis stieg unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 85,57 US-Dollar; das waren 49 Cent oder 0,6 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.



Foto: Frankfurter Börse, via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts