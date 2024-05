Dax tritt am Mittag auf der Stelle – Ifo-Zahlen enttäuschen

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) – Der Dax hat sich am Montag nach einem halbwegs freundlichen Start bis zum Mittag kaum von der Stelle bewegt. Gegen 12:30 Uhr wurde der Index mit rund 18.710 Punkten berechnet, dies entspricht einem Plus von 0,1 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag. An der Spitze der Kursliste rangierten RWE, Siemens Energy und die Porsche-Holding, am Ende die Commerzbank, die Deutsche Bank und Henkel.

Der Ifo-Geschäftsklimaindex fiel im Mai schlechter als erwartet aus. „Die Erholung des wichtigsten deutschen Konjunkturbarometers hat sich entgegen den Erwartungen nicht fortgesetzt“, sagte Ulrich Wortberg von der Helaba. Der Index stagniere nach drei Anstiegen in Folge bei 89,3 Punkten.

„Dies überrascht, denn andere Frühindikatoren, wie die ZEW-Umfrage oder die Einkaufsmanagerindizes, sind zuletzt gestiegen.“ Die konjunkturelle Entwicklung scheine sich nur zögerlich zu verbessern und mit dem enttäuschenden Ifo-Index könnten die Zinssenkungserwartungen bezüglich der EZB größer werden.

Die europäische Gemeinschaftswährung war am Montagmittag etwas stärker: Ein Euro kostete 1,0855 US-Dollar (+0,09 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,9211 Euro zu haben.

Der Ölpreis stieg unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 82,59 US-Dollar; das waren 47 Cent oder 0,6 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.



Foto: Anzeigetafel in der Frankfurter Börse, via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts