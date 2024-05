Spontane Entspannungsmomente aus der Box

Die Erfolgsgeschichte der Zwitscherbox & Co

Draußen tobt das Leben. Und drinnen? Drinnen suchen viele Menschen Ruhe und Entspannung vom Stress des Alltags. Naturgeräusche haben nachweislich einen besonders positiven Einfluss auf die Stimmung und Gesundheit. Insbesondere Vogelgesang, aber auch das Rauschen des Meeres und das Zirpen der Grillen senken den Blutdruck und lassen den Atem ruhig werden. Der Produkt-Designer Dennis Clasen und der Klang-Experte Philipp Störring von der Relaxound GmbH aus Berlin wissen um diese Wirkung und holen mit ihren soundbasierten Entspannungsprodukten seit über zehn Jahren die Natur ins Haus – und das sehr erfolgreich!

Die Zwitscherbox, Birdybox, Lakesidebox, Oceanbox, Junglebox, Zirpybox sowie die neuen Satellite Sounds begeistern Menschen auf der ganzen Welt und sorgen für intuitive Wohlfühlmomente von Australien bis Amerika. Seit der Firmengründung im Jahr 2013 wurden bereits mehr als 1,6 Millionen Soundboxen verkauft. Allein von 2022 auf 2023 verzeichnete das Unternehmen einen Umsatzzuwachs von 28 Prozent, und aktuell wird das Geschäft vor allem in den USA intensiv ausgebaut. Anlässlich des 10-jährigen Jubiläums bezog die Firma im Vorjahr das von Ester Bruzkus Architekten komplett umgestaltete Headquarter in Berlin, wo derzeit 38 Mitarbeitende beschäftigt sind.

„Es freut uns außerordentlich, dass wir mit unseren Produkten auf der ganzen Welt für entspannt lächelnde Gesichter sorgen. Weil es im Leben oft die kleinen Dinge sind, die viel bewegen. Ein Lächeln kann Berge versetzen. Unsere Philosophie ist es, die Welt für alle harmonischer zu gestalten. Wir nennen es auch: Das Feel Sound Prinzip. Feel Sound ist für uns zu einem Lebensgefühl geworden, etwas, das wir gern weitergeben. Darum gehen wir bei Relaxound auch mit gutem Beispiel voran und arbeiten in unseren Teams und mit den Partnern ebenso entspannt zusammen, wie wir mit unseren Kunden umgehen“, so Philipp Störring.

Mit ihren innovativen Soundboxen trafen die beiden Relaxound-Gründer einen Zeitgeist, der auch heute aktueller denn je ist. Die Natur als Gegenentwurf zu einer stressigen, meist urban geprägten Welt bietet Entspannung und Erholung vom anstrengenden Alltag. Das Prinzip der Soundbox ist dabei ebenso einfach wie genial: Beruhigende Naturgeräusche werden per Bewegungssensor ausgelöst und verklingen nach einer gewissen Zeit von selbst. Das Ganze verpackt in einem Korpus aus hochwertigen Materialien und mit unterschiedlichen Designfronten. Als Einsatzorte eignen sich besonders das Badezimmer, das Gäste-WC, der Eingangsbereich oder Flur, aber auch das Schlafzimmer oder sogar Büro. Erhältlich sind alle Soundboxen in unterschiedlichen Ausführungen und Farben über den Relaxound Webshop sowie in rund 1.500 Geschäften in mehr als 40 Ländern weltweit. Die Verkaufspreise liegen je nach Modell zwischen 49,00 € und 79,00 €. Weitere Produkteinführungen, regelmäßige Sonder-Editionen sowie die Entwicklung neuer Klangwelten und Innovationen sind bereits in Planung.

Jeder Kauf eines Entspannungsproduktes von Relaxound trägt dazu bei, die Welt ein bisschen zu verbessern. Denn selbst kleine Taten machen einen großen Unterschied. Als Mitglied bei „1% for the Planet“ spendet das Unternehmen seit über sechs Jahren ein Prozent seines gesamten Jahresumsatzes an zertifizierte Umweltorganisationen. Seit Beginn der Zusammenarbeit unterstützt die Relaxound GmbH den Verein Bergwaldprojekt Deutschland, der sich dem Erhalt und der Pflege des Waldes widmet. Am Produktionsstandort in Indien gehen die Spenden ebenfalls seit sechs Jahren an Sadhana Forest, einem ökologischen Projekt zur Auffüllung der Grundwasserspeicher. Durch die Kontinuität der Spenden und mit Relaxound als festem Partner können beide Organisationen verlässlich planen. Gegründet wurde „1% for the Planet“ im Jahr 2002 von den beiden Eigentümern der Bekleidungsfirma Patagonia Yvon Chouinard und Craig Mathews. Das international tätige Netzwerk arbeitet mittlerweile mit über 5.000 geprüften Non-Profit Organisationen weltweit zusammen.

Bilder Gründertem

Quelle Froschkönig PR