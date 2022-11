Mit neuen Partnern und einer modernisierten Partner-Struktur geht die PGA of Germany in die nächste Golfsaison: Ab 1. Januar 2023 verstärkt Sportartikelhersteller und -händler Decathlon die Riege der „PGA Premium Partner“, so der neue Name der Top-Kategorie innerhalb der PGA Partnerschaften; dieser werden ab 2023 führende Unternehmen der bisherigen PGA Poolpartner zugeordnet. Außerdem ist Messgeräte-Hersteller Garmin ab sofort Mitglied der neuen Kategorie „PGA Partner“. Daneben gibt es die Kategorien „PGA Travel Partner“, „PGA Official Supplier“, „PGA Recommended Product“ und „PGA Winterbase“.

Hochkarätige Neuzugänge bei den Partnerunternehmen der PGA of Germany: Wie Felix Lechner, Vorstand der Professional Golf AG, heute in München bekanntgegeben hat, wird ab 1. Januar 2023 die in Plochingen bei Stuttgart beheimatete DECATHLON Deutschland SE & Co. KG „Premium Partner“ des deutschen Berufsverbands der Golfprofessionals. Die Vereinbarung mit dem Sportartikelhersteller und -händler, dessen Mutterkonzern seinen Sitz in Frankreich hat, gilt zunächst für zwei Jahre bis einschließlich 2024.

„Wir möchten unsere Golfmarke Inesis im Markt etablieren und darüber hinaus fester Anlaufpunkt für die Mitglieder der PGA of Germany werden, wenn es um Sport- und Freizeitartikel geht, und zwar ganz allgemein, nicht nur im Golf“, so Fabian Stehle, Digital Sports Leader Racket & Golf bei DECATHLON Deutschland. „Ganz gleich, ob Bedarf an Fitnessbekleidung, Ausrüstung fürs Athletiktraining oder an Utensilien für einen Campingausflug besteht: Decathlon soll in diesem Bereich für alle PGA Mitglieder die erste Wahl sein.

Decathlon Fabian Stehle

Darüber hinaus freuen wir uns insbesondere auf den Austausch bei den Veranstaltungen der PGA Business Division mit Mitgliedern der PGA of Germany und mit weiteren Marktpartnern.“ Mitglieder des PGA of Germany e.V. erhalten bei Decathlon ebenso Sonderkonditionen wie auch alle Mitglieder der PGA Business Division.

Mit der neuen Partner-Struktur möchte die PGA of Germany den mit ihr verbundenen Unternehmen zu einem noch wirkungsvolleren Auftritt und zu noch mehr Aufmerksamkeit im Golfmarkt verhelfen. „Der Begriff des Premium Partners hat sich international etabliert“, so Felix Lechner, „außerdem können wir durch die neue Kategorie PGA Partner noch mehr interessierten Firmen des Golfmarkts aber auch von außerhalb der Golfbranche Modelle der Zusammenarbeit anbieten, die letztlich für beide Seiten attraktiv sind.“

Ein solch neuer PGA Partner und bereits in der gleichnamigen Kategorie verankert, ist die Garmin Deutschland GmbH mit Sitz in Garching bei München. Mit innovativen Produkten begeistert Garmin Golfer weltweit, denn sie bringen mehr Präzision ins Spiel und unterstützen einen aktiven Lebensstil. Von GPS-Golfuhren und Laser-Entfernungsmessern bis hin zum Launch Monitor oder einem Handheld: Garmin hilft, das eigene Spiel zu perfektionieren. Den Mitgliedern der PGA of Germany steht auf der Website ihres Berufsverbands ein eigener Online-Shop zur Verfügung, in welchem sie Golfprodukte von Garmin zu Sonderkonditionen direkt bestellen können; auch diese Partnerschaft läuft bis zunächst Ende 2024.

Bild Decathlon INESIS Serie900

Quelle PGA of Germany e.V., Professional Golf AG