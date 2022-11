Mit einer Wachstumsrate von mehr als 240 Prozent in den letzten vier Jahren erreicht Buben & Mädchen Platz 37 der Deloitte Technology Fast 50 2022.

Aller guten Dinge sind – vier! Buben & Mädchen, die Mainzer Spezialagentur für Bonusprogramme, Verkaufswettbewerbe, Incentives und Prämiensysteme, wurde nach 2016, 2017 und dem vergangenen Jahr nun zum vierten Mal in ihrer mehr als zehnjährigen Geschichte mit dem Deloitte Technology Fast 50 Award ausgezeichnet. Buben & Mädchen belegt in der Rangliste der 50 deutschen Wachstumschampions in der Tech-Branche Platz 37. Die Reihenfolge dieses seit 1995 vergebenen Preises basiert auf dem Umsatzwachstum der vergangenen vier Geschäftsjahre. Innerhalb dieses Zeitraums erzielte Buben & Mädchen ein Wachstum von mehr als 240 Prozent.

Als Innovator im Markt der Mitarbeiter-Motivationslösungen und im B2B-Incentive-Markt verhilft das Unternehmen seinen Kunden mit individuellen, maßgeschneiderten Lösungen zu mehr Umsatz und einer gesteigerten Loyalität bei deren Kunden. Einer der großen Innovationstreiber der letzten Jahre war die SaaS-Eigenentwicklung „Incentive Arena“, eine Do-it-Yourself-Lösung mit App-Charakter für komplett digitalisierte Verkaufswettbewerbe und Bonusprogramme.

Nun ist Buben & Mädchen in diesem Jahr mit einem neuen Produkt zur Mitarbeitermotivation an den Start gegangen. Die Agentur hat die digitale Lösung „HeartPoints“ entwickelt, um Mitarbeiterwertschätzung strukturiert in den Führungsalltag von Unternehmen zu integrieren. Über die Plattform können Mitarbeitende ihre „Herzpunkte“, die sie von Führungskräften oder Kollegen erhalten, und Sachbezüge vom Arbeitgeber sammeln und diese dann in Sachprämien eintauschen. „Damit erhöhen Unternehmen den emotionalen Effekt der Wertschätzung und auch von Sachbezügen um ein Vielfaches – und stärken die Bindung zu den Mitarbeitenden“, erklärt Janet Zschieschang, Geschäftsführerin von Buben & Mädchen, die Strategie hinter HeartPoints.

Hauptaufgabe und Ziel des Tools ist es, Mitarbeitende dafür wertzuschätzen, dass sie ihre Arbeit gut und mit großem Engagement erledigen, unabhängig von individuellen Verkaufsleistungen oder Projektabschlüssen. Durch Lob und Anerkennung die Mitarbeiterzufriedenheit zu stärken und die Teammitglieder an das Unternehmen zu binden, ist gerade in Zeiten des Fachkräftemangels ein Wert, der im Kampf um die besten Talente den Unterschied ausmachen kann – zumal sie als App-taugliche Lösung auch die Mitarbeiter erreicht, die keinen festen Büro-Arbeitsplatz haben. Damit festigt Buben & Mädchen seine Position als einer der Top-3-Anbieter im deutschen Incentive-Markt.

„Wir haben den Technology Fast 50 Award nun zum vierten Mal seit unserer Gründung vor mehr als zehn Jahren gewonnen. Das zeigt, dass wir mit unseren Produkten und Services immer wieder den Nerv der Zeit treffen und unseren Kunden genau die Lösungen bereitstellen, die sie für ihren Erfolg brauchen. Jüngstes Beispiel hierfür ist die neue Plattform HeartPoints, deren Business-Potenzial sich kurz nach dem Start bereits sehr vielversprechend darstellt. Der neuerliche Award-Gewinn bringt uns zusätzliche Motivation – und bedeutet für uns eine sehr große Wertschätzung der Arbeit unseres gesamten Teams in den vergangenen Jahren“, freut sich Janet Zschieschang über diesen Erfolg.

„Start-ups und Scale-ups stehen für Innovationen, denn sie etablieren Produkte und Dienstleistungen, die zukünftige Entwicklungen bereits aufgreifen“, so Oliver Salzmann, Geschäftsführer der Deloitte KI GmbH. „Es freut uns, dass wir durch die gemeinsame Preisvergabe das aus dem Fast 50 Award hervorgegangene Technologienetzwerk weiter stärken können.“

