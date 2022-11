croit gewinnt Technology Fast 50 Award

Die croit GmbH zählt zu Deutschlands am schnellsten wachsenden Technologieunternehmen

Die croit GmbH ist am gestrigen Abend, dem 10. November 2022, mit dem Deloitte Technology Fast 50 Award ausgezeichnet worden. Mit dem Award prämiert die Beratungs- und Prüfungsgesellschaft Deloitte jedes Jahr die 50 am schnellsten wachsenden Unternehmen der Tech-Branche, basierend auf ihrem prozentualen Umsatzwachstum der vergangenen vier Geschäftsjahre. Das erfolgreiche deutsche Unternehmen konnte auch bereits in den USA Fuß fassen.

Vor fünf Jahren gegründet und heute bereits Preisträger des Technology Fast 50 Awards: Das Münchner Tech-Unternehmen “croit” konnte durch sein immenses Wachstum in den vergangenen vier Geschäftsjahren die Beratungs- und Prüfungsgesellschaft Deloitte überzeugen und sich durch seine Innovationen den begehrten Technology Award und mit 854,3% Wachstum den zehnten Platz im Gesamtranking sichern. “Wir sind unglaublich stolz, ein innovatives Produkt- und Dienstleistungsspektrum geschaffen zu haben, das von vielen Unternehmen in ihrer IT-Landschaft geschätzt wird. Dass wir damit jetzt auch zu den Preisträgern des Technology Fast 50 Awards zählen können, ehrt uns natürlich umso mehr”, so Andy Muthmann, Director Sales von croit.

Neue Technologie für optimales Speichermanagement

Das Technologieunternehmen croit wurde im Januar 2017 mit der Mission gegründet, die Nutzung und Anwendung von komplexen – aber sehr nützlichen – Technologien für eine breite Masse von Unternehmen zu erleichtern, um so die Vorteile dieser Technologien zu nutzen. Basierend auf dieser Idee hat croit Deployment- und Managementlösungen für die Open Source Software Defined Storage Technologien Ceph und DAOS entwickelt, die beide in die croit Storage Management Plattform integriert sind und je nach Unternehmen und Bedürfnissen flexibel angepasst werden können – dies ist so weltweit einzigartig.

Auf der Überholspur: Markteintritt in die USA

Nach der Eröffnung ihrer ersten Niederlassung in den USA kann das Unternehmen auch gleich einen weiteren Meilenstein in Übersee in Angriff nehmen: Denn das Münchner Unternehmen ist auf einer der größten Tech-Messen der USA vertreten – der International Conference for High Performance Computing, Networking, Storage, and Analysis, oder besser bekannt als SC22, in Dallas. Für croit ist die Messe eine gute Gelegenheit, seine Innovation auch einem internationalen Publikum vorzustellen und wichtige Kontakte zu knüpfen.

Was für eine Wirkung der Messeauftritt in den USA für das Münchner Unternehmen mit sich bringen wird, bleibt abzuwarten. Auf jeden Fall ist klar: Das Unternehmen befindet sich auf der Überholspur.

Bild: Martin Verges, CEO croit (links) und Andy Muthmann, Director Sales croit (rechts) am Technology Fast 50 Award (c) croit

Quelle Ferris Bühler Communications GmbH/ i.A.croit GmbH