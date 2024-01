Der Bastelkönig aus Tirol

Bernhard-Stefan Müller ist als Unternehmensberater und Investor in der Szene vielen gut bekannt. Nun hat der Tiroler ein neues Projekt. Müller hat, gemeinsam mit 2 Partnern mit dem Jahreswechsel den Tiroler Bastel-Onlineshop Bastelschachtel übernommen.

Do it youself, Basteln und kreativ sein hat in den vergangenen Jahren, besonders seit der Corona Pandemie wieder einen deutlichen Aufschwung erlebt. Bereits 2016 hatte die bisherige Eigentümerin die Bastelschachtel, einen Onlineshop für überwiegend Vintage Artikel zum selber basteln gestartet. Nach einer langsamen Anlaufphase kam mit der Corona Pandemie der große Durchbruch für den Shop – alleine im letzten Jahr 2023 lag der Wachstum bei über 40%. Für die Gründerin trotz Mitarbeiter/innen nicht mehr stemmbar.

„Die Gründerin entschied sich schweren Herzens den Bastelshop zu verkaufen und beauftragte mein Unternehmen Tantum mit dem Unternehmensverkauf. Nachdem 2 Käufer aufgrund mangelnder Finanzierung abgesprungen waren, entschied ich mich kurzerhand die Bastelschachtel selbst zu kaufen.“ lacht Müller Derzeit würde das Unternehmen in 17 Länder über den eigenen Onlineshop und über Amazon verkaufen. Viele der Produkte seien Eigenkreationen, die exklusiv für den Onlineshop produziert würden.

„Der bastelnde Investor ist ein Bild, das vielen jetzt ein Schmunzeln ins Gesicht zaubern wird, aber ich hab mir das Investment natürlich sehr gut überlegt. Gemeinsam mit meinen Partnern, die aus dem handwerklich-kreativen Sektor stammen, haben wir ein Konzept. Wir wollen nicht irgendein beliebiger Shop sein. Ich will der neue Bastelkönig werden so Müller weiter.

Dabei sei es ihm ein Anliegen Menschen mit seinen Produkten glücklich zu machen und zu bereichern. Die Bastelsets werden überwiegend regional produziert, man sorge für hohe Qualität und verfolge gerade bei den Schulsets auch einen hohen pädagogischen Anspruch und damit verbundenen Lerncharakter.

„Wir arbeiten gerade an einer Bastelsetlinie für Schulen und an einer weiteren für Altersheime und Rehazentren. Wir werden zwar die Vintagerichtung, für die uns unsere Kunden bisher geschätzt haben zum einen beibehalten – die Bastelschachtel wird künftig aber noch vie mehr Seiten und Facetten zeigen“ erzählt Müller von seiner Vision.

In einer Instagramstory informierte Bernhard-Stefan Müller vergangene Woche seine Community über den Erwerb des Bastelshops. Es sei ein Herzensprojekt. Außerdem freue er sich nun an einer eigenen Beteiligung, die er operativ auch führe zu zeigen, dass das Tantum-Konzept des Company und Venture Builders funktioniere.

„Der Look ist noch nicht ganz BSM Like- es ist alles noch ein bisschen angestaubt – wir brauchen ein neues Logo, neue Farben und ein neues Image – aber die Grundlage stimmt. Beim Rest wird uns mein Team aus der Unternehmensberatung unterstützen. Und wir haben ein tolles Mitarbeiterteam übernommen, auf die wir jetzt in der Wachstumsphase zählen können. Bald wird es in jedem bastelaffinen Haushalt ein Produkt von uns geben“ so Müller abschließend.

Bild Bernhard-Stefan Müller

Quelle BSM Holding GmbH/Tantum GmbH