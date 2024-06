Der Berg ruft – das Geniesserhotel Minglers Sportalm

Wir wollen raus. Raus in die Natur. Rauf auf den Berg. Da, wo das Gras satt und grün ist, die Luft frisch und rein und das Wasser so klar, dass man sich darin spiegeln kann. Das Geniesserhotel Minglers Sportalm liegt im Herzen der Kitzbüheler Alpen in Kirchberg in Tirol (Österreich) an einem Ort, an dem der Alltag eine Pause einlegt. Fern von allen Aufgaben und täglichen To Do`s finden wir in der Minglers Sportalm Erholung, Entspannung und Entschleunigung für unseren Körper und unser Wohlbefinden. Genussvolle Koch-Kunst auf Haubenniveau in der Stubn 1972 oder im Sommer beim Gondeldinner auf der Dachterrasse, erholsame Nächte in den gemütlich-stilvollen Zimmern und Suiten oder Infinity-Pool-Momente mit Blick auf die traumhafte Bergkulisse der Kitzbüheler Alpen runden jeden Aufenthalt perfekt ab. Wer sportlich aktiv sein möchte, kann den Bergsommer bei zahlreichen Outdoor Möglichkeiten wie Wandern, Golfen, Bogensport oder Mountainbiken geniessen.

Das Geniesserhotel Minglers Sportalm. Kommen, um gerne wiederzukommen.

Von Fine Dining bis Well Being: Verwöhnmomente in der Minglers Sportalm.

Genuss ist eine Kunst, die in der Minglers Sportalm ganz groß geschrieben wird. Mit viel Fingerspitzengefühl angerichtet präsentiert sich die mehrfach ausgezeichnete Haubenküche unter Chefkoch Bernhard Hochkogler (drei Hauben) und verwöhnt die Gäste sowohl im Rahmen der Hotel Verwöhn-Pension als auch im traditionell-gemütlichen À la Carte Restaurant „Stubn 1972“ mit köstlich-kulinarischen Kreationen. Die passenden Weine dazu werden von Hausherr Philipp Haueis persönlich empfohlen und serviert. Als einzigartiges Erlebnis ist im Sommer sogar ein Gondeldinner auf der Panorama-Terrasse möglich.

Wer tagsüber unterwegs ist, darf auch mal die Beine hochlegen. Das Alpin-SPA macht seinem Namen dabei alle Ehre, denn vor allem die einmalige Aussicht auf das Bergpanorama der Kitzbüheler Alpen lädt zum Entspannen und Erholen ein. Abtauchen im Infinity-Indoor-Pool, wohltuende Wärme in Dampfbad und der Sauna oder verwöhnende Vital-und Wellnessanwendungen unterstützen den Körper bei seiner Regeneration. Kuschelige Ruhezonen laden zum träumen und verweilen ein und die großzügige Liegewiese auf der Dachterrasse belohnt mit der traumhaften Aussicht auf den Kirchberger Sonnberg.

Nach dem Tag ist vor der Nacht – hier trifft Rustikales auf Moderne. Die Zimmer und Suiten im Minglers Sportalm sind alle mit natürlichen Materialien wie duftendem Holz und Loden ausgestattet, lassen ganz viel Wärme und Licht in jeden Raum und sorgen so für eine entspannte Atmosphäre. Jede Wohneinheit ist individuell eingerichtet. So gibt es z.B. die Bauernstub`n, das Sonnberg, die Natursuite oder auch das Zirbenzimmer, die alle höchste Qualität mit den Ansprüchen modernster Architektur verbinden. Für einen entspannten Tag und eine erholsame Nacht.

Auffe aufn Berg – im Sommer wie im Winter.

Die Kitzbüheler Alpen sind so wunderschön, da muss man einfach rauf. Im Sommer bieten unzählige Wander- und Radwege für jeden Anspruch die Möglichkeit, Berg und Tal näher zu erkunden. Ob mit der Seilbahn, zu Fuß, mit dem Mountainbike oder E-Bike – hier findet jede:r einen Weg hinauf auf den Berg und darf von oben die traumhafte Aussicht genießen. Auch Golf-Fans finden bei einer Auswahl von 10 Golfplätzen in der nähern Umgebung ganz sicher den perfekten Abschlag.

Im Winter dürfen sich nicht nur Skifans an der weissen Pracht erfreuen. Die Alpenregion um Kitzbühel zählt zu den faszinierendsten weltweit und lässt sowohl für Wintersportler:innen als auch Landschaftsgenießer:innen keine Wünsche offen. Skifahren, Snowboarden, Schneeschuhwandern, Skitouren, Langlaufen, Spaziergänge und vieles mehr sind in der Region um Kitzbühel der ideale Ausgangspunkt für einen Ausflug in die Natur. Da hinterlassen wir doch gerne unsere Spuren im Schnee.

Über das Geniesserhotel Minglers Sportalm

Minglers Sportalm ist ein familiengeführtes Hotel und liegt im Herzen der Kitzbüheler Alpen in Kirchberg in Tirol (Österreich). Persönlichkeit, Charme und eine Wohlfühlatmosphäre wie zu Hause sind Werte, für die Familie Mingler seit Generationen her steht. Hier schenkt jeder ein Lächeln, hat ein offenes Ohr und wagt gerne auch Neues. So wurde z.B. eine originale Gondel der alten Fleckbahn auf der Dachterrasse aufgestellt und bietet jetzt die Möglichkeit für ein romantisches Candle-Light-Dinner. „Wir möchten, dass sich unsere Gäste rundum wohlfühlen. Das fängt bei den liebevoll eingerichteten Zimmern an und geht bis hin zum verwöhnenden Gourmet-Abendessen von unserem Hauben-Chefkoch Bernhard Hochkogler. Wir werden gerne zu einem zweiten Zuhause, zu dem man immer wieder zurückkehrt“ so Julia Mingler, Gastgeberin.

Weitere Informationen findest Du direkt unter Hotel-Sportalm.at

Eine Übernachtung inkl. Halbpension kostet im Sommer ab 145 € pro Person und im Winter ab 190 € pro Person. (Je nach Verfügbarkeit, Reisezeitraum und Zimmerkategorie)

Bild © Minglers Sportalm @ Hotel Sportalm

Quelle Sonja Berger Public Relations