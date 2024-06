Für kurze Zeit: waterdrop® in dm-Filialen

Vom 20. Juni bis zum 3. Juli sind ausgewählte Hydration-Produkte in den Filialen der beliebten Drogerie-Kette erhältlich.

Passend zum Sommerauftakt sorgt der österreichische Microdrink-Hersteller waterdrop® nun auch unter dm-Kund:innen für leckere Hydration: Ab dem 20. Juni werden die beliebten Microdrinks und wiederverwendbaren Flaschen in ausgewählten dm-Drogeriefilialen in Deutschland erhältlich sein. Die Aktion läuft bis zum 3. Juli.

“Die Partnerschaft mit dm ist für uns ein Herzensprojekt. Die Werte der Drogeriekette bilden im Kern genau das ab, wofür auch wir bei waterdrop® stehen: es soll um den Menschen gehen und darum Bedürfnisse nachhaltig zu befriedigen”, sagt Lukas Grubauer, Managing Director EMEA bei waterdrop®. “Wir sehen große Überschneidungen zwischen dm-Kund:innen und unserer Zielgruppe, die bewusst, gesundheitsfokussiert und am Puls der Zeit lebt. Mit dieser Aktion können wir unsere Marktstrategie in Deutschland weiter festigen.”

Vom Start-Up zur globalen Marke

In nur wenigen Jahren vom österreichischen Start-up zur globalen Hydrationsmarke, das schafft waterdrop® mit mittlerweile über 40 eigenen Filialen in Europa, Japan, Australien und den USA sowie einer breiten und sehr engagierten Community und Online-Kundschaft.

Neben den eigenen Stores hat waterdrop® schon einige Retail-Partner bereits kurz nach ihrem Markteintritt überzeugt, darunter beispielsweise Bipa und Billa in Österreich. In Deutschland sind die Produkte unter anderem in den Drogerien Müller oder Rossmann, oder auch bei den Lebensmittelhändlern Rewe und Edeka erhältlich.

Auch in österreichischen dm-Filialen sind die Getränkewürfel bereits im dauerhaften Sortiment und haben die Kund:innen überzeugt.

Verfügbare Produkte – nur für kurze Zeit

Bis zum 3. Juli ist eine exklusive Auswahl an waterdrop® Produkten in teilnehmenden Märkten erhältlich und sorgt dafür, dass Shopper:innen unterwegs und bei den sommerlichen Temperaturen perfekt hydriert bleiben.

Microdrinks

waterdrop® Microdrinks (Eistee Pfirsich, Eistee Zitrone, Brombeere, Passionsfrucht)

UVP: 7,45 €

Mit dabei sind die Bestseller-Eistees in den Sorten Pfirsich und Zitrone. Die Eistees in Würfelform bieten das ultimative Sommer-Gefühl, und das mit echtem Tee und ohne Zucker.

Zwei absolute Community-Favoriten dürfen dabei auch nicht fehlen: Die Microdrinks Brombeere und Passionsfrucht sorgen für eine fruchtig-süße Erfrischung mit hochwertigen Fruchtextrakten.

Bottles

Trinkflasche aus Borosilikatglas (Relax, Boost)

600 ml

UVP: 19,95 €

Mit den farbenfrohen Flaschen “Relax” und “Boost” ist auch auf den längsten Shoppingtouren für eine ausreichende Wasserzufuhr gesorgt. Die wiederverwendbaren Flaschen bestehen aus robustem Borosilikatglas – und sind mit einer passenden, isolierenden Hülle doppelt geschützt.

waterdrop®-Gewinnspiel

In den Microdrinks verbirgt sich mehr als “nur” zuckerfreie und vitaminhaltige Hydration: in einigen Packungen sind Gewinnkarten versteckt, die Preise in Form von dm-Gutscheinen bis zu 1.000 Euro beinhalten.

Bild waterdrop® – Microdrink Brombeere

Quelle Milk & Honey PR