Der Goldene Herbst – Best Time in den Salzburger Bergen

In Königsleiten im Salzburger Land spielt der Herbstgenuss im MY ALPENWELT Resort****s alle Stücke. Weitläufig und großzügig präsentiert sich das spannende Resort, exklusiv und selten vielseitig. Mitten im Nationalpark Hohe Tauern, auf einem Sonnenplateau gelegen, haben Genießer hier die „Best Time“ in der Herbstnatur: Sie wandern, biken und verbringen herrliche Wellnesszeit in dem Leading Spa Resort.

Die Tage werden kürzer, die Wellness umso angenehmer. MY ALPENWELT Resort ist ein Leading Spa Hotel und verführt mit einer luxuriösen SPA-Welt zum grenzenlosen Chillen und Relaxen: Herrlich ist es, die milde Herbstsonne im Quellwasser-Naturbadeteich und auf der Sonnenterrasse auszukosten. Der Alpenwelt FelsenBad&SPA verschmilzt – in den Felsen integriert – mit der umliegenden Natur. Im beheizten Glas Infinity Sky Außenpool umspielt die frische Bergluft die Genießernase. In den duftenden Schwaden von Saunen und Dampfbädern fällt der Alltag ab. Massage, Wellness und Beauty bringen das Wohlgefühl. „Enjoy“ steht im MY ALPENWELT Resort auf der Prioritätenliste ganz oben. Das Restaurant und der Day & Dinner Club SUSI ALM lassen keine Gelegenheit aus, Foodies hochklassig zu inspirieren. Kraft spüren und Energie tanken, MY ALPENWELT Resort bietet viele Plätze für einen Flirt mit der Lebensfreude.

Wunderbar weltoffen: Köstlichkeiten aus der Ferne …

Die kulinarische Welt des MY ALPENWELT Resort ist ein Erlebnis für sich. Das 5742 THE TABLE im Haus gilt als vielgepriesener Sushi Hot Spot. Hier dreht sich der Genuss um köstliche Maki, Sashimi und Nigiri. Der Sushi-Meister Wicky Mallikarachchi ist extra aus Dubai angereist, um die Gäste des MY ALPENWELT Resort mit High End-Sushi aus hochqualitativen, frischen Zutaten zu verwöhnen.

… und DJ Sounds

Der Hotelier Hannes Kröll-Schnell hat sich als DJ und Produzent in der internationalen Szene einen Namen gemacht und lockt zahlreiche berühmte DJ Kollegen aus ganz Europa an. An den Abenden lässt er mit sphärischen und chilligen DJ Sounds die Urlaubstage der Gäste im wahrsten Sinne des Wortes „ausklingen“. Bergliebe von DJ CROELL auch zum Hören: Auf You Tube und im Bergliebe Radio. Namhafte Gäste geben sich im MY ALPENWELT die Klinke in die Hand – so durfte das Lifestyle-Resort bereits Sido, Boris Brejcha oder Tom Novy begrüßen. Um nur einige zu nennen.

Bike in-Hike out: Wie es dir gefällt

Bike in-Hike out beflügelt die Outdoor-Enthusiasten. In Königsleiten, auf 1.600 Höhenmeter, kommen sportlich Aktive mit der Natur auf Tuchfühlung. Von der Tür des MY ALPENWELT Resorts aus starten sie zu Wanderungen, Gipfelstürmen und (E)-Bike-Touren. Praktischer geht es wohl nicht: Der Bike-Verleih gegenüber dem Hotel, Wanderguides, die gerne in die Berge mitkommen, die Gondelbahn hinauf auf aussichtsreiche Höhe gleich nebenan und die Free Mountain Card, mit der die Bergbahnen in Königsleiten und Gerlos kostenlos sind. Die Bergliebe ist groß in der Zillertal Arena und MY ALPENWELT Resort verwöhnt seine aktiven Gäste. Wanderrucksäcke und Wanderstöcke gibt es zum Ausleihen, dazu Wanderkarten und wertvolle Tipps sowie ein Schlemmer-Frühstücksbuffet im Rahmen der genussvollen Halbpension, um gestärkt in die Berge zu starten.

Die Kids sind gerne mit dabei

Im Bären-Camp des Hotels sind Kinder ganztags bestens betreut und rundum glücklich, denn hier gibt es viel zu erleben. So haben auch Eltern freie Bahn hinaus zu herbstbunten Wäldern, zu plätschernden Gebirgsbächen, steilen Gipfeln und romantischen Almen. Die Auszeichnung mit fünf „Willi Wiesel“ ist die Bestätigung: MY ALPENWELT Resort macht auch Familien happy. Sosehr Ruhesuchende die Lifestyle-Areas im Hotel schätzen, sosehr lieben die Kinder jene Bereiche, die für sie gemacht sind: Die Kinderwelt und das Bären-Camp, den Family Aquapark und den Fun Court, den Elektro-Trial Park und die Kinderspielräume.

Das Highlight in den Herbstferien: Die Kinder sind drei Mal in der Woche auch zwischen 19 und 21.30 Uhr bei Kinder- und Jugenddisco, MovieNights, Billard u. v. m. betreut.

