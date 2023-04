DESIRE COLLECTION: MAYBACH Icons of Luxury präsentiert exklusive Taschenkollektion

Mit der „DESIRE COLLECTION” launcht MAYBACH Icons of Luxury gemeinsam mit Mercedes-Benz Design eine hochwertige, progressive Taschenkollektion für eine anspruchsvolle Klientel. In Kombination mit dem Maybach-Pattern als exklusivem Markenmerkmal stellt sie eine Synthese aus den traditionellen Werten einer Luxusmarke – wie zum Beispiel höchste handwerkliche Perfektion – mit einer ausdrucksstarken Formensprache dar.

„Die ,DESIRE COLLECTION‘ verkörpert unser Verständnis von Luxus sowie das Begehren nach Schönheit und dem Außergewöhnlichem. Sie verbindet exklusive Materialien und Handwerkskunst auf höchstem Niveau mit der perfekten Verschmelzung von technischer Präzision und luxuriöser Leichtigkeit. Die Kollektion versinnbildlicht die charakteristische Mercedes-Maybach DNA unserer Philosophie ,Sophisticated Luxury‘.“ (Gorden Wagener, Chief Design Officer Mercedes-Benz Group AG)

„In enger Kooperation mit Mercedes-Benz Design ist diese Taschenkollektion in einer Selbstverständlichkeit entstanden, die in der Aura ihrer Formen zu spüren ist. Ich sehe in ihrer Ausprägung die gesamte positive Energie, die uns im gemeinsamen Entwicklungsprozess stets begleitet hat.“ (Jutta Kahlbetzer, CEO & Head of Design MAYBACH Icons of Luxury)

Die Einheitlichkeit der Formensprache zeigt sich in der Verwendung von lediglich zwei ineinandergreifenden Zuschnittsformen; dazu weisen in Farbe und Materialität abgestimmte Elemente die markenprägenden Bestandteile auf. Höchste Aufmerksamkeit wird den Nähten und Reißverschlüssen entgegengebracht – hier stehen sowohl die Harmonie zum formalen Grundprinzip als auch die perfekte handwerkliche Umsetzung im Vordergrund. Auch der Innenteil der Taschen erfüllt die Ansprüche an höchste handwerkliche Fertigung und betont mit seinem exklusiv entwickelten Futterstoff die Markenzugehörigkeit.

Die einzelnen Taschen der „DESIRE COLLECTION“ sind in unterschiedlichen Farbkombinationen erhältlich und lassen auf diesem Wege die Kollektion stets in einem anderen Licht erscheinen – von zeitlos-klassisch bis hin zu progressiv und ausdrucksstark. Sie sind erhältlich in MAYBACH Boutiquen, exklusiven MAYBACH Partnergeschäften und im Online-Shop www.maybach-luxury.com.

Folgende Artikel gehören zur „DESIRE COLLECTION“:

THE BARREL BAG I

Die Tasche THE BARREL BAG I ist mit einer Größe von 55 x 24 cm ideal als Weekender für den Kurztrip in die Berge oder pulsierende Metropolen geeignet. Sie verfügt über zwei Innentaschen mit Reißverschluss, dazu sorgt ein verstell- und abnehmbarer Schulterriemen für höchste Flexibilität. Erhältlich ist THE BARREL BAG I in drei unterschiedlichen Farbkombinationen: Die Version in weißem Leder mit schwarzem Maybach-Pattern und goldenen Metallteilen verbindet sportliche Lässigkeit mit dem gewissen Extra, das dezente Design in schwarzem Leder und Wildleder kombiniert das graue Maybach-Pattern mit palladierten Metallapplikationen. Besonders expressiv ist die Variante aus orange- und pinkfarbenem Leder, ebenfalls mit palladierten Metallapplikationen.

THE BARREL BAG II

Als kleinere Schwester des Modells THE BARREL BAG I steht die THE BARREL BAG II ihr in Funktionalität und Tragekomfort in nichts nach. Sie ist ebenfalls mit zwei Innentaschen mit Reißverschluss sowie einem verstell- und abnehmbaren Schulterriemen ausgestattet. Erhältlich ist die 35 x 15 cm große Tasche in den gleichen Designs wie die größere Variante: Weißes Leder mit schwarzem Maybach-Pattern und goldenen Metallteilen, schwarzes Leder und Wildleder mit grauem Maybach-Pattern und palladierten Metallapplikationen sowie orange- und pinkfarbenes Leder mit palladierten Metallapplikationen.

THE BARREL BAG III

Mit ihrer Größe von 22 x 10 cm ist die Variante THE BARREL BAG III ideal geeignet für die Shoppingtour oder den Clubbesuch. Das aktuell kleinste der THE BARREL BAG Reihe verfügt über eine Innentasche sowie einen verstell- und abnehmbaren Schultergurt. Erhältlich ist sie in den gleichen drei Farbvarianten wie die größeren Ausführungen.

THE COCOON BAG I

Optimalen Komfort zwischen zwei Geschäftsterminen bietet THE COCOON BAG I, die als Rucksack oder Crossbody-Bag getragen werden kann: In die 25 x 40 cm große Tasche passt ein 12.9 Zoll-Tablet, dank der inneren Reißverschlusstasche und der Stiftschlaufe sind alle wichtigen Utensilien direkt griffbereit. Zwei verstell- und abnehmbare Schultergurte sorgen für maximale Flexibilität. Erhältlich ist sie in den drei „DESIRE COLLECTION“-Farbkombinationen weiß/weiß mit Pattern/gold, schwarz/schwarz mit Pattern/Palladium sowie orange/pink/Palladium.



THE COCOON BAG II

Die etwas kleinere Variante von THE COCOON BAG in der Größe 19 x 32 cm ist die perfekte Begleiterin für jeden Tag. Die Crossbody-Bag ist mit einer inneren Reißverschlusstasche, einer Stiftschlaufe sowie einem verstell- und abnehmbaren Schultergurt ausgestattet und in den identischen drei Farbvarianten erhältlich.

THE COCOON BAG III

Höchsten Designanspruch auf 24 x 11 cm komprimiert THE COCOON BAG III. Die Interpretation einer modernen Crossbody-Bag oder Bauchtasche verfügt über eine innere Reißverschlusstasche und einen verstell- und abnehmbaren Schultergurt. Wie die beiden anderen Taschen ist auch sie in drei Farbvarianten erhältlich.

THE COCOON CASE

Ein Klassiker im Daily Business ­– von MAYBACH Icons of Luxury zusammen mit Mercedes-Benz Design hochwertig und edel interpretiert. THE COCOON CASE ist ausgestattet mit einer inneren Reißverschlusstasche, zwei Stiftschlaufen, einem Trenneinsatz und einem verstell- und abnehmbaren Schultergurt; ebenfalls in drei Farbvarianten erhältlich.



Über MAYBACH Icons of Luxury

MAYBACH Icons of Luxury ist ein Familienunternehmen, das die Reichweite der Luxus-Automobilmarke Mercedes-Maybach durch die Kreation prestigeträchtiger, handgefertigter MAYBACH-Produkte in vielen Lifestyle-Bereichen erweitert. Seit Jahrzehnten symbolisiert MAYBACH höchste Ansprüche an Spitzenqualität. Charakteristisch sind aufwändige Verarbeitung, erlesene Materialien und herausragendes Design. Bei MAYBACH Icons of Luxury ist man davon überzeugt, dass es in der heutigen schnelllebigen Welt auch eine Art von Luxus ist, sich die Zeit nehmen zu können, um wunderschöne Meisterwerke von Hand zu schaffen. Es werden vorwiegend feine Naturmaterialien verarbeitet, welche bewusst und mit hoher Wertschätzung eingesetzt werden.

Quelle Bild und Text: Mercedes-Benz AG