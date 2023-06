Deutsche Bahn kündigt neue Verbindung von Berlin nach Usedom an

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Die Bahn plant eine neue Direktverbindung von Berlin nach Swinemünde auf der polnischen Seite der Insel Usedom. Das sagte Carsten Moll, Chef von DB Regio Nordost, dem „Tagesspiegel“.

Demnach soll die jahrelang baubedingt unterbrochene Regionalbahn 66 ab Ende 2026 an den Wochenenden über Stettin bis in das Ostseebad fahren. Dabei sollen auch neue Wagen mit höherem Tempo zum Einsatz kommen. Auf den bestehenden Ostseelinien RE3 nach Stralsund und RE5 nach Rostock werden an den Wochenenden derzeit Zusatzzüge eingesetzt. Für Ende 2026 stellt Moll auch hier mehr Kapazitäten in Aussicht.

Seit Jahren sind die Züge des RE3 und RE5 besonders an Ferienwochenenden überfüllt.



Foto: Regionalzug der Deutschen Bahn, über dts Nachrichtenagentur

