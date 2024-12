DFB-Pokal: Augsburg gewinnt Achtelfinale im Elfmeterschießen

Karlsruhe (dts Nachrichtenagentur) – Im DFB-Pokal hat sich der FC Augsburg den Einzug ins Viertelfinale gesichert. Die Mannschaft gewann gegen den Karlsruher SC 5:4 im Elfmeterschießen. Nach 90 Minuten stand es 1:1, nach der Verlängerung 2:2.

Über weite Strecken verlief die Partie auf Augenhöhe. Augsburg hatte einen etwas höheren Ballbesitz, Karlsruhe hingegen mehr Torschüsse zu verzeichnen. Samuel Essende brachte Augsburg in der 40. Minute in Führung, bevor Fabian Schleusener in der 54. Minute ausglich. In der Verlängerung sah es zunächst so aus, als würde ein Treffer von Marvin Wanitzek in der 111. Minute das Spiel zugunsten von Karlsruhe entscheiden. Doch Ruben Vargas machte der Mannschaft in der 3. Minute der vierminütigen Nachspielzeit noch einen Strich durch die Rechnung.

Im Elfmeterschießen trafen für Karlsruhe Marvin Wanitzek, Andrin Hunziker, Marcel Beifus und David Herold. Für Augsburg verwandelten Phillip Tietz, Keven Schlotterbeck, Ruben Vargas, Elvis Rexhbecaj und Maximilian Bauer. Robin Heußer vergab.

Im Parallelspiel hat RB Leipzig gegen Eintracht Frankfurt 3:0 gewonnen. Leipzig dominierte die Partie klar, während die Adlerträger kaum gefährlich werden konnten. Nachdem die ersten beiden Tore für Leipzig zurückgenommen wurden, brachte Benjamin Sesko die Mannschaft in der 31. Minute in Führung. Lois Openda traf zudem in der 50. und der 58. Minute.



Foto: Rubén Vargas (FC Augsburg) (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts