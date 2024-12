DFB-Pokal: RB Leipzig schlägt Frankfurt im Achtelfinale

Karlsruhe/Leipzig (dts Nachrichtenagentur) – RB Leipzig steht im Viertelfinale des DFB-Pokals, nachdem die Mannschaft das Achtelfinale gegen Eintracht Frankfurt 3:0 gewonnen hat.

Leipzig dominierte die Partie klar, während die Adlerträger kaum gefährlich werden konnten. Nachdem die ersten beiden Tore für Leipzig zurückgenommen wurden, brachte Benjamin Sesko die Mannschaft in der 31. Minute in Führung. Lois Openda traf zudem in der 50. und der 58. Minute.

Im parallel laufenden Spiel ging es derweil in die Verlängerung. Nach 90 Minuten stand es zwischen dem Karlsruher SC und dem FC Augsburg 1:1.



Foto: Lois Openda (RB Leipzig) (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts