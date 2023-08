DFB-Pokal: Darmstadt 98 von Regionalligist FC Homburg eliminiert

Homburg (dts Nachrichtenagentur) – Herber Rückschlag für den Bundesliga-Aufsteiger Darmstadt 98: Der Regionalligist FC Homburg gewann am Montagabend in der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals 3:0 gegen die Hessen, für die das Turnier damit schon wieder zu Ende ist. Markus Mendler (10.), Michael Heilig (49.) und Phil Harres (81. Minute) erzielten die Treffer für die Gastgeber, teils aus heiterem Himmel, und am Ende hielt Homburgs Keeper Tom Kretzschmar auch noch einen Elfmeter.

Parallel kam der 1. FC Magdeburg gegen Jahn Regensburg mit einem 2:1 weiter, 1899 Hoffenheim drehte nach einem schwachen Start die Partie gegen den VfB Lübeck und siegte 4:1.



