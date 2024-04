„DHDL“-Deal für STEINER‘s: Inge und Matthias Steiner überzeugen Nils Glagau mit Low Carb-Produkten

Das Gründer-Ehepaar Inge und Matthias Steiner hat sich mit seinem Start-up STEINER’s ein Versprechen auf die Fahne geschrieben: Einfach schlank werden und schlank bleiben! In ihrem Produktportfolio haben sie verschiedene Low Carb-Produkte wie Brötchen, Nudeln oder Kuchen. Sie verzichten in ihren Produkten komplett auf zugesetzten Zucker. Zudem haben sie alle weiteren Kohlenhydrate, die für einen schnellen Blutzuckeranstieg sorgen würden, durch wertvolle Ballaststoffe und hochwertiges Eiweiß ersetzt. Bei „Die Höhle der Löwen“ gelingt Investor Nils Glagau in der zweiten Folge der laufenden Staffel wieder ein Deal.

Matthias Steiner ist vielen sicherlich durch einen der emotionalsten Sportmomente bekannt. Am 19. August 2008 gewinnt er bei den Olympischen Spielen in Peking im Gewichtheben die Goldmedaille. Was ihm dieser Erfolg bedeutete, konnte die ganze Sportwelt sehen. Es war aber auch ein Triumph über seinen Typ-1-Diabetes. Die durch eine Grippe ausgelöste Autoimmunerkrankung wurde bei ihm bereits an seinem 18. Geburtstag festgestellt. Trotzdem hat er es geschafft, der „stärkste Mann der Welt“ zu werden.

Nach seiner aktiven Karriere gründete Matthias sein Start-up STEINER’s

Als Matthias 2013 seine Profisportkarriere beendete, wollte er abnehmen, ohne auf etwas verzichten zu müssen. Da Matthias sehr gerne Brot und Brötchen isst, suchte er nach Low Carb-Alternativen. Doch er fand keine schmackhaften Produkte. So entwickelte er gemeinsam mit seinem Freund Helmut, Bäckermeister und heutigem Produktentwickler von STEINER’s, etwas Eigenes.

Mittlerweile hat Matthias mit seiner Frau und Mitgründerin Inge, die jahrzehntelang als Moderatorin vor der Kamera stand, ein kleines, engagiertes Team um sich herum, das tagtäglich mit viel Herzblut und Know-How die Marke STEINER’s voranbringt. Ihr Low Carb High Protein Produktportfolio umfasst u.a. Brot und Brötchen, Nudeln und verschiedene Kuchen. Viele der Einzelprodukte lassen sich im Onlineshop unter www.steiners.shop auch im Bundle kaufen.

Besonders stolz sind die Gründer, dass es eine Woche nach Ausstrahlung ab dem 22. April Aktionen bei Kaufland, dm und Globus geben wird. Den Kunden werden dann orangefarbene Displays mit Olympiasieger Matthias Steiner und STEINER’s-Produkten ins Augen stechen.

Investor Nils Glagau kannte die Geschichte von Matthias Steiner

Nun steht dem Team Investor Nils Glagau mit seiner RockB(r)and-Mannschaft zur Seite: „Natürlich kenne ich die Geschichte von Matthias. So wie er damals bei den Olympischen Spielen für die Goldmedaille gekämpft hat, macht er es heute gemeinsam mit Inge für sein Unternehmen. Die beiden haben mich mit ihrem Pitch und ihren Produkten absolut überzeugt. Im Zuge eines Re-Designs haben die beiden die Optik ihrer Produkte angepasst. In Zukunft freue ich mich, gemeinsam mit dem Team von STEINER’s die Marke Stück für Stück noch ein bisschen besser zu machen“, sagt Nils Glagau.

„Wir sind glücklich, den Deal mit Nils bekommen zu haben. Auf der einen Seite gibt er uns wertvolle Tipps, auf der anderen Seite gibt er uns aber auch die Freiheit, unsere Unternehmensentscheidungen selbst zu treffen“, freuen sich auch Inge und Matthias über die Zusammenarbeit. Denn auch nach dem Deal haben sie mit STEINER’s einiges vor: „Unser Motto ist: Einfach Lower Carb. Wir wollen, dass die Menschen einfach, ohne viel Aufwand, gesünder leben können. Und auch, dass ihnen die Produkte einfach zur Verfügung stehen. Daher wollen wir künftig noch mehr Handelsplatzierungen erreichen.“

Bild Inge und Matthias Steiner präsentieren mit „STEINER´s“ Low Carb-Produkte. Sie erhoffen sich ein Investment von 300.000 Euro für 10 Prozent der Anteile an ihrem Unternehmen. Foto: RTL / Bernd-Michael Maurer

Quelle: Rock B(r)and/ STEINERfood GmbH