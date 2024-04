True Gum White für gesunde Zähne und frischen Atem

True Gum lanciert die neue Sorte White, die mit natürlicher Pfefferminze den Atem erfrischt und mit Xylitol und Calciumcarbonat hilft, Karies, Speisereste und Bakterien zu entfernen!

NEU: Nach einem Jahr der intensiven Forschung und Entwicklung präsentiert True Gum stolz seine bisher aufregendste Innovation. Ein plastikfreier Kaugummi mit nachhaltigen Eigenschaften, der beide Hauptgründe anspricht, warum Kaugummis überhaupt gekaut werden: 74% der Nutzer möchten im Alltag eine Auffrischung des Atems und immerhin 41% damit die Zähne säubern. True Gum White ist nun das erste plastikfreie Produkt in der wichtigsten Kategorie für „weißen Kaugummi“.

Die Aromatisierung mit natürlicher Pfefferminze bewirkt eine kühle Munderfrischung, die Süßung mit Xylitol auf natürlicher Basis und Calciumcarbonat hilft dabei, Karies, Speisereste und Bakterien zu entfernen, die mit Mundgeruch verbunden sind.

Plastikfrei, vegan und biologisch abbaubar. True Gum White ist eine herzhaft schmeckende Alternative zu herkömmlichen Kaugummis, die Mikroplastik enthalten; sorgfältig hergestellt mit natürlichen Zutaten in der kleinen Kaugummifabrik in Kopenhagen.

Wie alles begann

Vier Freunde, eine Idee: Alles begann vor einigen Jahren, als die drei Studienfreunde Morten, Jacob und Peter ein gesundes, frisches Abendessen zubereiteten und im Anschluss einen Kaugummi kauten. Die weiße und neongelbe Farbe des Kaugummis irritierte die Freunde. Sie begannen sich für die Inhaltsstoffe zu interessieren. Das Ergebnis war ernüchternd – doch mit viel Hartnäckigkeit, Recherche und genau 427 Versuche später gelang es ihnen, den ersten Prototypen ihres Kaugummis zu entwickeln. Kurz darauf stieß dann Zabrina zum Trio, die als Product Development-Expertin das Gründerteam komplettierte.

„Wir lieben Kaugummi, waren aber von den üblichen Inhaltsstoffen geschockt. Da wir nicht auf Plastik kauen möchten, haben wir unseren eigenen Kaugummi entwickelt. Das war ein langer, aufwändiger Prozess mit über tausend gescheiterten Versuchen in der eigenen Küche. Doch irgendwann hatten wir ein perfektes Ergebnis“, sagt Peter Regnersgaard, Gründer von True Gum.

Bei herkömmlichen Kaugummis kauen wir im Wesentlichen auf Plastik. Anders bei den beliebten True Gums aus Dänemark. Sie sind plastikfrei, ohne Zucker, natürlich und biologisch abbaubar.

Die meisten Kaugummis enthalten erdölbasierte Kunststoffe und Chemikalien wie Polyethylen und Polyvinolacetat – das sind Kunststoffe, die auch bei der Herstellung von Plastiktüten, Autoreifen und Klebstoff anfallen und nicht natürlich abgebaut werden können. Hinzu kommen umstrittene synthetische Süßstoffe, die im Verdacht stehen, hormonelle Störungen hervorzurufen. Und nach Zigarettenstummeln sind Kaugummireste sogar die weltweit zweithäufigste Form von Verschmutzung auf unseren Straßen.(Quelle).

Das junge Start-up-Unternehmen hat 100 % biologisch abbaubare Kaugummis kreiert, die komplett in der eigenen kleinen Fabrik in Kopenhagen gefertigt werden. Statt einer Kaumasse auf Kunststoffbasis besteht True Gum aus dem Saft der Sapodilla-Bäume, die im zentralamerikanischen Dschungel wachsen. Gesüßt werden sie mit Stevia und Xylit, einem pflanzlichen Süßungsmittel, das aus der Birke gewonnen wird. Somit sind True Gum Kaugummis natürlich, plastikfrei, zuckerfrei und biologisch abbaubar.

Das Pionierunternehmen an der Spitze nachhaltiger Kaugummis untermauert seine ökologische sowie soziale Verantwortung durch die B Corp-Zertifizierung. Diese Auszeichnung spiegelt das Engagement von True Gum wider, positive Veränderungen voranzutreiben – nicht nur in der Kaugummiindustrie, sondern auch in der breiteren Geschäftswelt.

True Gum, führend in der globalen Bewegung für nachhaltigen Kaugummi, entwickelt zukunftsweisende Produkte, die „nicht nur Kunden begeistern, sondern auch zu einer besseren Zukunft beitragen“, sagt Peter Regnersgaard. Die Hartnäckigkeit der True Gum Gründer zahlt sich also aus. Nach erfolgreichen Einführungen in Dänemark, Skandinavien, den Niederlanden und in Deutschland konnten sich die plastikfreien Kaugummis mittlerweile auch in Österreich erfolgreich etablieren und sind bei Billa und DM erhältlich.

Verfügbarkeit AT: Billa, DM

Verfügbarkeit DE: DM, Rossmann, Edeka

Sorten:

True Gum Mint, True Gum Raspberry, Ture Gum Lemon – NEU: True Gum White – 1,99 EUR

True Mints Cherry, True Mints Watermelon – 1,49 EUR

