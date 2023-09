Die Bergretter: 400 Fans trafen ihre Stars

Was für ein Wochenende für rund 400 Fans der TV-Serie “Die Bergretter”, die schon seit 14 Jahren vor einem Millionenpublikum im ZDF ausgestrahlt wird: Sie trafen sich zur elften Ausgabe der großen “Fanwanderung” in der österreichischen Gemeinde Ramsau am Dachstein, wo der Großteil der erfolgreichen Serie gedreht wird. Neben dem Besuch zahlreicher Originalschauplätze in der spektakulären Bergwelt der Region Schladming-Dachstein im Herzen Österreichs wurde den Teilnehmern ein abwechslungsreiches Programm mit vielen Highlights geboten.

Glückliche Rettungen und romantische Begegnungen, wunderschöne Landschaftsaufnahmen und eine traumhafte Bergkulisse, dazu viele Gefühle und Emotionen in den Bergen – all das steht im Mittelpunkt der Serie “Die Bergretter”. Mehr als 80 Folgen wurden bereits gesendet, schon bald steht die 15. Staffel am TV-Programm. Schon zur Tradition geworden ist auch die herbstliche Fanwanderung zu bekannten Drehorten, angereichert mit viel Action und vor allem einem sehr persönlichen Kontakt zu den Hauptdarstellern der Serie rund um Sebastian Ströbel, Luise Bähr und Robert Lohr.

Gemütliche Wanderung, Meet & Greet und kulinarische Schmankerl

Am Freitagmorgen ging es für die treuen Fans auf zur gemütlichen – oder auf Wunsch auch sportlichen – Wanderung über den Kulmberg zum Biohotel Herold, wo eine ausgiebige Jause und als kulinarischer Gipfel ein traditioneller Kaiserschmarrn aus der Riesenpfanne auf die hungrigen Serienfreunde wartete. Im Anschluss ging es zurück nach Ramsau Ort, wo die Fans bei der Besichtigung der Originaldrehorte sowie der Ausstattung einen Blick hinter die Kulissen werfen konnten. Am Abend trafen sich einige Serienfreunde beim Bergretter Fan-Stammtisch in der Waldschenke, wo der Tag einen urigen Ausklang nahm.

Der Samstag begann mit einer Begrüßung der Schauspieler und einer Wanderung zum Hof Emilie, einem der Hauptdrehorte der Fernsehserie. Dort konnten die Fans Autogramme ergattern und den Aufenthalt bis zum späten Nachmittag genießen. Der Tag fand seinen krönenden Abschluss im Rahmen einer bunten Abendveranstaltung im Dachstein Event Zentrum, bei der nicht nur Unterhaltung durch die Schauspieler, sondern auch ein exquisites Abendmenü geboten wurde.

Der Sonntag stand dann ganz im Zeichen des Helikopters – neben den Schauspielern wohl auch einer der “Hauptdarsteller” der beliebten TV-Serie. Einige glückliche Fans hatten die Gelegenheit, einen spektakulären Rundflug über die Region Schladming-Dachstein mit dem „gelben Vogel“ zu erleben, der exklusiv für die Teilnehmer der Original Bergretter Fanwanderung angeboten wurde.

Großartige Bilder aus der Region Schladming-Dachstein

Mathias Schattleitner, Geschäftsführer der Tourismusregion Schladming-Dachstein ist davon überzeugt, dass “Die Bergretter“ einen großen Beitrag zur Bekanntheit der steirischen Urlaubsdestination leisten. “Wir sind extrem dankbar, dass solch eine TV-Serie mit einer so hohen Zuseherquote in unserer Region gedreht wird. Die grandiosen Bilder erreichen ein Millionenpublikum vor den TV-Bildschirmen in Deutschland, Österreich und vielen weiteren Ländern. Und unsere Veranstaltungen wie die Fanwanderung schaffen eine noch intensivere Bindung mit den Zusehern. Die treuen Fans haben die Möglichkeit, zahlreiche Originalschauplätze und das Feeling der Serie live und ganz hautnah zu erleben. Ein großer Dank geht an die Schauspieler, das Produktionsteam und natürlich auch an die lokalen Verantwortlichen für ihren großen Einsatz, um den Fans immer wieder so ein unvergessliches Wochenende zu bereiten.”

Auch der Termin für ein weiteres großes Bergretter-Fanevent wurde bereits fixiert: Am Freitag, dem 07. Juni 2024, findet für alle Serienliebhaber die dritte Ausgabe des „Bergretter Fantags“ statt. Rund 1.500 begeisterte Fans werden dann wieder in Ramsau am Dachstein erwartet, um ihre Stars live in Aktion zu sehen.

Alle Infos rund um die TV-Produktion in der steirischen Urlaubsregion gibt es auf www.schladming-dachstein.at/bergretter

Bild: Die Bergretter (im Bild mit den Dachstein-Hoheiten) luden in der österreichischen Urlaubsregion zur elften Ausgabe der Fanwanderung. Bildquelle: Martin Huber

Quelle Tourismusverband Schladming-Dachstein