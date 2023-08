Die Selbstheilung der Haut mit hochwirksamen Wirkstoffen ankurbeln

Die “Elements for Beauty” von Dr. M. Phytoplasma Cosmetic

Die schlechte Nachricht vorweg: Den einen Wunderwirkstoff in Sachen Anti-Aging gibt es nicht. Das wahre Wunder ist ganz natürlich! Denn unsere Haut kann sich selbst heilen und reparieren. Doch gerade aufgrund der vielen, schädlichen Umwelteinflüsse benötigt sie dafür ein klein wenig Hilfe. Von hochdosierten, reinen Wirkstoffen aus der Natur, wie sie sich in den “Elements for Beauty” von Dr. M. Phytoplasma Cosmetic befinden. Clean Beauty at its best!

Unser Körper weiß am besten, was ihm guttut. Deswegen setzt die Marke Dr. M. auf die einzigartige Phytoplasmacreme. Sie entspricht im Aufbau dem menschlichen Hautfett und unterscheidet sich so signifikant von herkömmlichen Cremes. Begleitet wird die smarte Natur-Systemkosmetik bei Dr. M. von den “Elements for Beauty”. Dabei handelt es sich um Ampullen mit reinen Wirkstoffen in hochkonzentrierter Form. Auf Konservierungsstoffe oder sonstige chemische Substanzen wird konsequent verzichtet.

Die richtige Kombination von Hyaluron ist für die Selbstheilung der Haut entscheidend

Beispielsweise enthält der Dr. M. Hyaluron Komplex 2,5% Hyaluron aus langkettigen und kurzkettigen Molekülen. Die richtige Molekülgröße ist bei dem körpereigenen Wirkstoff Hyaluron entscheidend. Während die kurzkettigen Moleküle besser in die Haut eindringen, binden die langkettigen Moleküle stärker die Feuchtigkeit in der Haut. Auf diese Kombination setzt das Dr. M. Hyaluronsäure Serum. Die Oligohyaluronsäure wirkt dauerhafter, da sie im Bindegewebe der Haut gespeichert wird. (30ml um 60 Euro)

Vitamin-Kick für die Haut!

Einen echten Vitamin-Push gibt wiederum die Wirkstoffampulle Vc Vitamin C10% Ascorbic Acid. Sie enthält eine Kombination aus 10% hochreiner Ascorbinsäure und OPC aus Traubenkernen. Vitamin C unterstützt die Haut bei wesentlichen Funktionen, unter anderem bei der Selbstheilung. Es ist ein wirksames Antioxidans, beim Aufbau von Kollagen beteiligt und hilft bei Unreinheiten, Akne und Pigmentflecken. 3 ml Ampulle 13,- Euro

Aber auch hier gilt: Vitamin C ist nicht gleich Vitamin C. Es gibt unterschiedliche Formen. Am direktesten wirkt das reine Vitamin C, die Ascorbinsäure. Doch eben dieses reine Vitamin C kann nicht in einer Creme verarbeitet werden. Der Grund: Es ist zu oxidationsanfällig und zersetzt sich rasch. Deswegen ist der Wirkstoff nur dann auch wirklich wirksam, wenn in einem Serum verarbeitet – wie im DR. M. VITAMIN C10%. Doch aufgepasst: Das Serum ist nicht für die tägliche Anwendung, da es zu sauer und reizend sein kann. Es ist eher als Kick für die Haut gedacht.

Tipps, um die Selbstheilung der Haut anzukurbeln

Die Grundregel für Pflegeprodukte lautet also: Auf die Wirkstoffe und deren Zusammensetzung achten. Nur hochdosierte Wirkstoffe machen wirklich den Unterschied in Sachen Hautpflege.Wie man die Selbstheilung der Haut noch unterstützen kann? Hier kommen drei smarte Tipps von den Dr. M. Beauty-Expert*innen.

Ausreichend Schlafen: Denn unser Organismus nutzt den nächtlichen Schlaf, um sich zu regenerieren. Dabei geht es nicht nur um körperliche, sondern auch um seelische Reparaturen – die sich auf unsere Haut auswirken.

Stress reduzieren: Und wo wir gerade von seelischen Reparaturen sprechen. Stress wirkt sich negativ auf unsere (Haut-)Gesundheit aus. Nehmen Sie also hin und wieder die Vogelperspektive auf Ihr Leben ein und fragen Sie sich in aller Ernsthaftigkeit: Was müssen Sie ändern, um Stress in Ihrem Leben zu reduzieren?

Basische Ernährung. Ein schwaches Immunsystem, schlechte Haut, eine träge Verdauung und Müdigkeit hängen oft mit nährstoffarmer und einseitiger Ernährung zusammen. Deswegen, öfter mal Nüsse, Samen, Hülsenfrüchte, große Salate und gedünstetes Gemüse in die Ernährung einbauen. Und natürlich nicht vergessen, ausreichend zu trinken – ungesüßten Tee und stilles Wasser.

Über Dr. M. Phytoplasma Cosmetic

Dr. M. Phytoplasma Cosmetic ist eine Marke des deutsch-mallorquinischen Unternehmens Dr. M. Beauty and Health Care. Mitgründer ist Bernd Kuhs. Der deutsche Chemiker forscht bereits seit Anfang der 90er Jahre in seinem Laboratorium an der Entwicklung einer Creme, die dem laminaren Aufbau des menschlichen Hautfetts entspricht. Er ist der Erfinder der Membranstruktur Cremes, die er über die letzten Jahre stetig verbesserte. Die neuste Entwicklung führte zum Phytoplasma-Verfahren, wo Wirkstoffe direkt und individuell in die hautähnliche Struktur eingearbeitet werden können.

Die exklusive Beauty-Tech-Brand Dr. M. Phytoplasma Cosmetic mit der Beauty Bar finden Kund*innen in ausgewählten Kosmetik-Studios und Day-Spas. Zum Onlineshop

Quelle SPApress