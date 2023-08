Jackson Hole: Jetzt ist nicht die Zeit, für Unruhe zu sorgen

Das am Donnerstag bevorstehende Treffen der Notenbanker aus aller Welt in Jackson Hole in den Rocky Mountains kommentiert Blerina Uruci, Chief U.S. Economist bei T. Rowe Price:

Was ich von Jerome Powells Rede erwarte: Ich denke, er wird sich sehr ausgewogen äußern und darauf hinweisen, dass die Juni-Prognose den Zinspfad für dieses Jahr korrekt widerspiegelt. Die Juni-Prognose deutete bereits an, dass eine weitere Zinserhöhung in diesem Jahr angemessen wäre, und ich gehe davon aus, dass diese höchstwahrscheinlich auf der Sitzung im Oktober/November erfolgen wird.

Ein Blick in die Zukunft: Neutrale Zinssätze und ihre Auswirkungen auf die Geldpolitik sind seit dem Interview mit William von der Federal Reserve Bank of New York das Thema vieler Marktspekulationen. Auch wenn diese Themen eine Diskussion und Untersuchung verdienen, sind die praktischen Auswirkungen auf das aktuelle politische Umfeld meiner Meinung nach begrenzt. In seiner Rede in Jackson Hole 2018 wies US-Notenbankchef Powell auf die erheblichen Schwierigkeiten hin, eine Geldpolitik umzusetzen, die sich an den akademischen Ansätzen des neutralen Zinssatzes und der gleichgewichtigen Arbeitslosenquote orientiert. Der Grund dafür ist, dass die Ungewissheit darüber, wo sich diese beiden Parameter ungefähr befinden, sehr hoch ist.

Ich denke, man kann mit Fug und Recht behaupten, dass die Verunsicherung im Hinblick auf diese Art von Konjunkturanalysen seit 2018 eher zu- als abgenommen hat. Brauchen wir also in diesem Bereich mehr Analysen? Auf jeden Fall ja. Sollte die kurzfristige Politik auf der Annahme beruhen, dass die Zinssätze so niedrig bleiben wie vor der Pandemie? Das hoffe ich nicht.

Ein dovishes Ergebnis: Wenn Powell der Meinung ist, dass er genügend Fortschritte bei der Inflation und Entspannung des Arbeitsmarktes beobachtet hat, um die Zinsen in diesem Jahr nicht weiter zu erhöhen, wird die Zusammenfassung der Wirtschaftsprognosen auf der Fed-Sitzung im September wahrscheinlich einen niedrigeren mittleren Punkt ausweisen. Dies wäre jedoch aus zwei Gründen problematisch. Die Entwicklung der Daten seit Juni deutet darauf hin, dass die Wachstums- und Arbeitslosenprognosen des Offenmarktausschusses zu pessimistisch waren. Es wäre schwierig, weniger Zinserhöhungen zu rechtfertigen, wenn die Wirtschaftsaussichten besser sind als erwartet.

Einige werden den jüngsten Rückgang des Kern-Verbraucherpreisindex (CPI) als Beleg dafür anführen, dass der Straffungszyklus vorbei ist und die Fed sogar über Zinssenkungen nachdenken kann, da die Inflation nachlässt und die Realzinsen im Gleichschritt steigen. Ich bin jedoch besorgt, weil die jüngste Abkühlung der Inflation von den Autopreisen und den Flug- und Hotelpreisen im Allgemeinen herrührt. Die Inflationsaussichten erscheinen eher ungewiss, wenn man davon ausgeht, dass sich die Preise in diesen volatilen Kategorien etwas erholen werden. Darüber hinaus wird die Kerninflationsrate der persönlichen Konsumausgaben (PCE), die neben dem Verbraucherpreisindex (VPI) auch Komponenten des Erzeugerpreisindex (PPI) verwendet, im Juli höher ausfallen als die VPI-Daten. Generell ist die Disinflation in den PCE-Daten langsamer, was bedeutet, dass wir nicht von allen Inflationsmessgrößen ein eindeutiges Signal erhalten.

Insgesamt erscheint die Wachstumsdynamik im dritten Quartal stark, so dass die Fed zurückhaltend sein sollte, zu früh ein Ende der Inflation zu verkünden. Die Immobilienmarktdaten waren widerstandsfähiger als von den meisten erwartet, und die Immobilienpreise steigen trotz der hohen Hypothekenzinsen und der Tatsache, dass Häuser für die meisten Haushalte unerschwinglich sind. Auch die Wachstumsdynamik im dritten Quartal scheint stark zu sein, selbst wenn man sich nicht vollständig dem Atlanta Fed Tracker von fast 6 % Wachstum anschließt. Was den Arbeitsmarkt betrifft, so ist die Arbeitslosenquote nach wie vor sehr niedrig, auch wenn sich das Beschäftigungswachstum verlangsamt hat.

Unter dem Strich bedeutet das für mich, dass wir trotz der jüngsten Abkühlung der Inflation nicht sicher sein können, dass wir die letzte Zinserhöhung hinter uns haben. Und angesichts der jüngsten Mitteilungen der Fed finde ich es interessant, dass die Mitglieder des Ausschusses darüber diskutieren, wann die Zinsen gesenkt werden sollten, bevor wir mehr Gewissheit haben, dass wir die Ziellinie der letzten Zinserhöhung erreicht haben. Ich denke, es ist zu früh, um den Sieg zu verkünden, zumindest ist das meiner Meinung nach die Lektion aus den 1980ern.

Meiner Meinung nach waren die jüngsten Äußerungen der Chefin des Notenbankbezirks San Francisco, Mary C. Daly, genau richtig, denn die Fed hat die von ihr erwarteten Fortschritte bei der Inflation erzielt. Daher ist es vernünftig, den Kurs beizubehalten und weiterhin einen geldpolitischen Pfad zu signalisieren, der mit der Juni-Prognose im Einklang steht. Wenn Powell in seiner Rede in Jackson Hole bei seiner Botschaft bleibt, können die Daten die harte Arbeit für die Fed erledigen.

