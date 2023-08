DIE VEGANE REVOLUTION IM KÜHLREGAL

THE VEGAN COW bringt Frischcreme-Rollen, Genuss-Scheiben und Knusper Nuggets auf den Markt!

Nicht nur bio sondern auch vegan! Das ist der Anspruch der Hamburger Marke THE VEGAN COW bei der Entwicklung ihrer veganen Alternativ-Produkte. So auch für die innovativen Neuprodukte aus verschiedenen Kategorien.

Mit veganen, bio-zertifizierten Varianten bekannter Klassiker strebt die Marke THE VEGAN COW eine Revolution im Kühlregal an. Die leckeren Produkte versprechen Genuss mit einem guten Gewissen.

Maximale Produktvielfalt für jeden Geschmack

Mit den veganen Frischcreme-Rollen auf Mandelbasis in den Sorten Schnittlauch und Paprika erweitert THE VEGAN COW in diesem Jahr das Sortiment und verlässt damit die bekannten Kategorien, um noch mehr Konsumenten von der Produktvielfalt der Marke zu begeistern. Daneben sorgen die neuen Genuss-Scheiben in den Sorten Pfeffer und Schnittlauch für neuen Wind im Supermarkt-Regal. Ergänzend dazu machen die neuen Knusper Nuggets die Produktvielfalt vorerst vollständig. Begleitet wird der große Launch von einer Social Media- Kampagne und passenden Kooperationen.

Bio, lecker, gut

Für die Produktion der THE VEGAN COW Produkte setzen die beiden Gründer Thomas Bohnenstengel und Carl-Clemens Köhler auf beste Zutaten, die größtenteils regional bezogen werden, auf Palmöl wird dabei gänzlich verzichtet. Bei der Auswahl der Lieferanten wird auf die Einhaltung nachhaltiger und sozialer Standards geachtet, um nicht nur beste Qualität liefern zu können, sondern auch ein nachhaltiges Handeln zu fördern. Mit der Patenschaft mit dem Hof Butenland setzt sich die Marke außerdem für Tierwohl ein und unterstützt Kühe im Ruhestand.

Quelle Bild und Text: THE VEGAN COW GmbH