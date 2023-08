Neuer Online-Broker hebt Wertpapierhandel auf neues Level

Ambitionierte Ziele: Traders Place will am deutschen Markt mit Top-Angeboten eine wichtige Rolle spielen

Mit Top-Konditionen, weltweiten Handelsplätzen und einem breiten Spektrum an handelbaren Finanzinstrumenten will Traders Place (www.tradersplace.de), mit Sitz im bayerischen Freilassing, den bestehenden Markt auf ein neues Niveau zu heben. „Unser Anspruch ist es, in Deutschland mit dem besten Angebot eine wichtige Rolle zu spielen. Wir sind der Neobroker 2.0, eine Wertpapierhandelsplattform der neuesten Generation“, sagt Ernst Huber, der als Gründer und CEO an der Spitze des neuen Unternehmens steht.

Traders Place bietet neben einem kostenlosen Depot mit attraktiver Kontoverzinsung und gebührenfreiem Wertpapierhandel über die Börse Gettex ab einem Ordervolumen von 500 Euro eine Reihe weiterer Vorteile. So ist der außerbörsliche Handel von ca. 1 Million Derivaten über die fünf Premium Partner BNP Paribas, Société Générale, Vontobel, Morgan Stanley und UniCredit ab einem Ordervolumen von 500 € ebenfalls absolut spesenfrei (unter einem Ordervolumen von € 500,- pro Trade € 3,- Mindermengenzuschlag; zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen).

Auch bei Sparplänen in ETFs und Fonds der Premium Partner iShares by BlackRock, Amundi, DWS XTrackers und DJE Kapital AG oder auch bei Aktiensparplänen verrechnet Traders Place keine Transaktionsgebühren (zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen).

Ein besonderer Vorteil des Neobrokers ist auch die Möglichkeit, an allen wichtigen deutschen und internationalen Börsenplätzen zu handeln. Ob New York, Tokio oder London – mit Traders Place können Anleger weltweit in Aktien, ETFs, Fonds, Derivate und Anleihen investieren, und das zu besonders günstigen Konditionen. Der Handel von Kryptowerten folgt in wenigen Wochen.

“Vereinen das Beste aus zwei Welten”

Der hohe Automatisierungsgrad der Plattform macht sie nicht nur effizient, sondern auch für Kunden besonders günstig. Traders Place beeindruckt mit einer modernen, intuitiven Handelsplattform, verfügbar sowohl als Smartphone-App als auch als Desktop-Version. „Wir haben bei den Abläufen im Hintergrund so viel wie möglich automatisiert und können dadurch ein erstklassiges Angebot bieten. Wir vereinen mit den Angeboten von klassischen Online-Brokern und Neobrokern praktisch das Beste beider Welten“, erklärt Huber. Neben der hohen Kosteneffizienz überzeugt Traders Place Anleger auch mit einem Zinsangebot von 1,3 Prozent ab 1.000 Euro (bis maximal 1 Million Euro) und einer breiten Auswahl an Sparplänen.

Jahrzehntelange Erfahrung und viel Know-how im Team

Gründer und CEO Ernst Huber bringt mehr als 25 Jahre Erfahrung im Online-Brokerage-Geschäft mit. Er war Mitbegründer und rund zwei Jahrzehnte lang Vorstandsvorsitzender einer Direktbank in Österreich mit starkem Fokus auf Online-Brokerage. Zudem war der Salzburger auch fünf Jahre im Vorstand der DAB Bank AG, München tätig, von August 2012 bis Juni 2015 als Vorstandssprecher (CEO). Die DAB Bank war damals mit rund 640.000 Kunden und einem Kundenvolumen von knapp 36 Milliarden Euro eine der führenden Direktbanken in Deutschland. Hubers Mitarbeiterteam bei Traders Place besteht weiters aus Experten im Bankwesen, Online-Broker-Bereich sowie Digital Marketing und Software-Entwicklung.



Kostenloses Depot und einfache Depoteröffnung

Die Depots und die Verrechnungskonten der Kunden von Traders Place werden bei der Baader Bank geführt. Die Bank mit Sitz in Unterschleißheim bei München ist einer der führenden Wertpapier- und Banking-Dienstleister in Europa. Die Eröffnung des Depots kann sowohl über Desktop als auch über Download der Traders Place Smartphone-App einfach vorgenommen werden.

Bild Bildquelle: tradersplace.de / Ernst Kolarik

Quelle: Traders Place GmbH & Co. KGaA