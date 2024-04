Die Welt zu Gast in Washington, DC: Das Kulturfestival „Passport DC“ nimmt Besucher mit auf eine Reise um den Globus

Die US-Hauptstadt feiert diesen Mai wieder ihre kulturelle Vielfalt: Abwechslungsreiche Unterhaltungsangebote und Tag der offenen Tür bei vielen Botschaften

Washington, DC ist bekannt als internationaler Schmelztiegel und begeistert durch sein Zusammenkommen verschiedener Ethnien. Die Kulturveranstaltung „Passport DC“ nimmt Besucher mit auf eine einmonatige Weltreise, bei der die vielfältigen Kulturen in der Stadt vorgestellt werden. Vom 1. bis 31. Mai 2024, während des „International Cultural Awareness Month“, finden spannende Ausstellungen, Tanz- und Musikveranstaltungen sowie Workshops statt.

Bei der „Around the World Embassy Tour” am 4. Mai 2024 öffnen die nicht-europäischen Botschaften ihre Türen und laden Gäste ein, eine Reihe an kulturellen Aktivitäten zu erleben. Neben dem Erlernen von indigenen Tänzen gibt es auch die Möglichkeit, innovative Roboter zu testen oder wollige Alpakas zu streicheln. Die einzelnen Länder präsentieren ebenso lokale Kulinarik, Musik, Kunst, Mode und handgemachte Waren. Die europäischen Botschaften können dann am 11. Mai 2024 besucht werden.

Am gleichen Tag lohnt sich ein Abstecher beim „Flower Mart“, einem großen Blumenmarkt, der nicht nur die Schönheit der Blumen feiert, sondern als jährlich größte Spendenaktion für die Gärten und Anlagen der Washington National Cathedral gilt. Hier lassen sich Frühlingspflanzen oder kleine Geschenke sowie Kinderbücher im Buchzelt kaufen.

Einen Einblick in die reiche Kultur Asiens erhalten Gäste beim „Fiesta Asia“ am 18. Mai 2024. An dem Event nehmen mehr als tausend Künstler, Darsteller und internationale Küchenchefs teil. Außerdem wird es aufregende Live-Performances geben, einen bunten Basar sowie eine fröhliche Parade.

Bild:Passport DC Taenzer Credit Washington

Quelle:Claasen Communication GmbH