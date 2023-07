DMEXCO und Deutsches Mode-Institut launchen „Digital Fashion – The Phygital Network”

Auch für die Fashion Industry liegen große Chancen in der Digitalisierung. Deshalb veranstalten die Koelnmesse, das Deutsche Mode-Institut (DMI) und der Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) „Digital Fashion – The Phygital Network”. Die erste Ausgabe des Formats findet am 20. und 21. September im Rahmen von Europas führendem Digital Marketing & Tech Event statt und bietet neben einem Ausstellungsbereich auch eine Fachkonferenz zu den neuesten Trends der Digitalisierung in der Fashion Industrie.

Wenn sich am 20. und 21. September in Köln die europäische Digital-Community zur DMEXCO trifft, wird auch die Digitalisierung der Fashion Industrie eine größere Rolle spielen. Gemeinsam mit dem Deutschen Mode-Institut (DMI) veranstaltet die Koelnmesse in diesem Jahr erstmals das Business-Event „Digital Fashion – The Phygital Network”. Das neue Format widmet sich den Themenbereichen E-Commerce, Personalisierung, Customer Experience, Digitales Marketing sowie Nachhaltigkeit und Transparenz in der Modewirtschaft. Dabei geht es nicht nur um digitale Mode in virtuellen Welten, sondern insbesondere auch um den stark wachsenden Markt für digitale Lösungen hinsichtlich Design und Produktion physischer Kleidung. Dort steht die Fashion Industrie durch veränderte Lieferketten, höhere Ansprüche der Verbraucher:innen an die ökologische und soziale Nachhaltigkeit der Produkte sowie durch neue Vertriebswege (D2C und Social Commerce) vor großen Herausforderungen, die sie nur durch einen höheren Grad an Digitalisierung erfolgreich bewältigen kann.

Zu den Elementen der „Digital Fashion” gehören ein eigener Expo-Bereich, eine Experience Area zur Präsentation von Demo-Cases und eine Lounge zum Networking für die Branche. Zudem wird es ein eigenes Conference Programm auf der Tech Stage sowie Masterclasses zum Thema Digital Fashion geben. Kernzielgruppe des neuen Events sind alle an der digitalen Wertschöpfungskette der Modebranche beteiligten Professionals.

Carl Tillessen, Geschäftsführer DMI: „Sowohl die vorhandenen digitalen Lösungen für die Entwicklung, die Herstellung und den Vertrieb von physischer Kleidung als auch das entstehende Angebot an rein digitaler Mode brauchen einen Marktplatz, auf dem sie sich präsentieren und vernetzen können. Einen solchen Marktplatz gab es bisher nicht – weder national noch international, weder B2B noch B2C. Daher freuen wir uns sehr, gemeinsam mit der Koelnmesse diese neue Plattform im Rahmen der DMEXCO 2023 zu launchen.“

„Die Digitalisierung bietet immense Chancen für die Fashion Industrie, um Geschäftsprozesse zu optimieren und die Customer Experience zu verbessern. Unternehmen, die diese Chancen der Digitalisierung nutzen, werden in der Lage sein, sich an die sich verändernden Marktbedingungen anzupassen und wettbewerbsfähig zu bleiben”, sagt Prof. Dominik Matyka, Chief Advisor der DMEXCO.

Dirk Freytag, Präsident des Bundesverbandes Digitale Wirtschaft (BVDW) e.V.: „Unsere Freude ist groß, der Digitalisierung der Fashion Industrie mit ‚Digital Fashion – The Phygital Network’ innerhalb der DMEXCO einen Raum zu schaffen. Als BVDW gestalten wir zukunftsweisende und innovative Entwicklungen aktiv mit – dies zeigt sich zuletzt in unseren Initiativen zu Retail Media, Metaverse, Künstlicher Intelligenz und auch jetzt mit Digital Fashion.”

Über das Deutsche Mode-Institut (DMI)

DMI ist eines der ältesten und führenden Trendbüros der Welt. Wir informieren unseren Kunden über die unumgänglichen Trends in den Bereichen:

Colours, Fashion, Interior, Packaging, Cosmetics, Materials, Retail, Visual Merchandising, Consumer Behaviour, Zeitgeist, Impulses, Women’s Wear, Men’s Wear, Children’s Wear, Fabrics, Knit, Patterns and Prints, Shoes, Bags, Denim, Bodywear, Swimwear, Sleepwear, Accessories.

Jedes Unternehmen ist anders, hat seine eigene Geschichte, sein eigenes Sortiment, seinen eigenen Markenkern, seine eigene Zielgruppe. Entsprechend wollen und müssen die Entscheider und die Kreativen in diesen Unternehmen auch auf individuelle Weise informiert und inspiriert werden.

All diese vielfältigen Bedürfnislagen können bei DMI durch ein ebenso vielfältiges Informations- und Inspirationsangebot beantwortet werden – von der digitalen Datei bis zum Print-Produkt mit Materialproben, vom Live-Event bis zum Streaming-Angebot, von der Großveranstaltung bis zur individuellen In-House-Beratung.

Bild Carl Tillessen, Geschäftsführer Deutsche Mode-Institut (DMI), Foto: Martin Mai

Quelle Koelnmesse GmbH