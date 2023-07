Nature Spa Resort und Chalet Salena: Neues „Timeless Sky SPA“, Erlebnis-Aktiv-Wochen & die neue Fitnesswelt

Ende Juni 2023 eröffnete das Hotel Quelle Nature SPA Resort***** sein sensationelles Timeless Sky SPA. Unvergessliche Erlebnisse und Emotionen werden die Quelle-Wellnesswelt bereichern.

Die Holiday Check Awards 2023 bescheinigen dem Hotel Quelle Nature SPA Resort erneut, dass es zu den Besten der Besten gehört. Es wurde als beliebtestes Wellnesshotel weltweit, als beliebtestes Hotel Resort weltweit sowie als beliebtestes Hotel für Badeurlaub weltweit ausgezeichnet. Dazu rangiert das Hotel Quelle auf Platz 1 in der Gesamtwertung in Italien.

Das Adults only Timeless Sky SPA im Rooftop bietet grenzenlose Entspannung. Natürliche Materialien, duftende heimische Hölzer und viel natürliches Licht betten das Wellnesserlebnis in ein rundum angenehmes Ambiente. Das einzigartige Panorama auf die umliegende Bergwelt und die Dolomiten steht im Fokus. Der Weitblick ist magisch, das Lebensgefühl voll Freiheit. Timeless – die Zeit im neuen Sky SPA scheint still zu stehen. Persönliche Glücksmomente haben hier ihren Raum.

Das Wohlfühlkonzept des neuen Timeless Sky SPA ist exklusiv und durchdacht. Vom neuen Rooftop Infinity Pool ist der uneingeschränkte Dolomitenblick einfach nur traumhaft. Die neue Mountain Fire Hot Sauna, eine finnische Sauna mit Blick auf die Gsieser Almen und die Dolomites Bio Sauna erfüllen höchste Ansprüche von Saunabegeisterten. Dazu kommt die neue Infrarot Relaxsauna – wohltuende Wärme mit beeindruckenden Ausblicken auf die Bergwelt. Stille, die Körper und Geist zur Ruhe kommen lässt, bieten im Timeless Sky SPA insgesamt 80 neue Liegemöglichkeiten in- und outdoor mit zwei Silence Rooms, davon einer mit offenem Kamin und einer großen Outdoor-Terrasse.

„Wir schaffen eine Wohlfühl-Welt im Angesicht der heimischen Berge und der Dolomiten: Eine unglaubliche Leichtigkeit und das gute Gefühl von grenzenloser Unbeschwertheit erfüllen das neue Timeless Sky SPA“, so die Gastgeberfamilie Steinmair. Wer glaubt, in Sachen Wellness schon alles gesehen zu haben, der wird begeistert sein: Großartige Architekten und Designer entwickeln für das Quelle Nature SPA Resort ein Meisterwerk, das berührt.

Den Luxus von Wellness in den eigenen vier Wänden werden Gäste des Hotel Quelle künftig in den beiden neuen open-space Wellness-Suiten erleben. Jede der Sky Loft & SPA Suites verfügt über eine völlig private Wellness-Oase mit Whirlpool im Zimmer und einem Outdoor-Whirlpool auf der privaten Dachterrasse unter dem Sternenhimmel. Von der finnischen Sauna mit Panoramablick bis hin zum großen Kuschelbett, zum Luxusbadezimmer und Romantic Fire im Wohnbereich bieten die neuen Suiten privaten Wohn- & Wellnesskomfort auf höchstem Niveau.

Das Hotel Quelle Nature SPA ist ein Hotel mit einem unglaublichen Aktivangebot. So macht das großartige „Upgrade“ des Hauses auch vor der Fitnesswelt nicht halt. Das neue Fitness- & Gym Center mit über 300 m² und mehreren Work-Stations wird die Area für ein abwechslungsreiches Training und betreute Workouts – immer gefühlt mitten in der Natur.

Das Wohlfühlresort Hotel Quelle Nature SPA Resort***** im Gsieser Tal ist ein unvergleichlicher Kraftort, der alles Schöne in sich vereint. Auf 1.400 Metern, zwischen Dolomiten und Rieserfernergruppe, schmiegt sich das besondere Wohlfühlresort in eine überwältigende Naturkulisse. Die Aktivguides des Hauses lassen keine Gelegenheit aus, ihre Gäste mit einmaligen Naturschauspielen und Bergeindrücken zu begeistern. Täglich geführte Outdoor-Erlebnisse, an sechs Tagen in der Woche, garantieren Glücksmomente in den Bergen.

Der neue Luxury Wellness & SPA Bereich besteht zukünftig aus 5 Bereichen

Neu 2023 Timeless Sky SPA: (Adults only) mit Rooftop Infinity Pool, Mountain Fire Hot Sauna, Dolomites Bio Sauna, Infrarot Relaxsauna, Silence Rooms, Outdoor Terrasse und Cloud 7 Drinks & Smoothie Bar mit Lounge

Nature SPA: mit Infinity Outdoor Sportpool, Whirlpool, Infinity Eventsauna, Schneesauna, Outdoor Berghütte, Sole-grotte und Indoor Saunabereich mit Relaxräumen

Outdoor SPA im Wellnessgarten: auf 5.000 m2 mit Naturbadeteich (nur im Sommer), Almsee Whirlpool, Mühlradsauna, Outdoor-Massagehütte

Neu 2023 Family SPA: mit Indoor Pool, Dress-on-Saunen und Relaxraum

Beauty & Vital Lounge: mit neuem Empfangsbereich und neuen Treatmenträumen, Physiotherapie und Medical SPA

