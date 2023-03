Digitale Lösungen für Knochenheilung, nachhaltiges Bauen und Rettungsdienste: Diese Innovationen aus Schwaben überzeugten die Experten

BayStartUP prämiert die drei besten Geschäftsideen im Businessplan Wettbewerb Schwaben 2023.

Die Siegerteams kommen aus Neu-Ulm, Kempten und Klosterlechfeld und erhalten neben umfangreichem Expertenfeedback auf ihre Geschäftsideen Preisgelder in Höhe von 2.250 Euro.

Weitere Gewinnchancen haben Gründerteams aus Schwaben bei den Bayerischen Businessplan Wettbewerben – Bewerbungen in Phase 2 sind noch bis 28. März möglich. Ob digitale Medizintechnik oder Software-Lösungen für Architekt*innen und Rettungsdienste: Startups aus Bayerisch-Schwaben gehen mit ihren innovativen Technologien neue Wege. Drei von ihnen konnten die Jury im Businessplan Wettbewerb Schwaben jetzt von ihren Geschäftsideen überzeugen. Auf dem ersten Platz landete das Startup OSORA Medical GmbH aus Neu-Ulm: Mit seiner Predictive-Analytics-Software können Ärzt*innen Knochenheilungsverläufe simulieren und Therapien patientenspezifisch planen. Auf den zweiten Platz wählte die Jury das Startup maple. aus Kempten, dessen Software es Architekt*innen erlaubt, mit Hilfe generativer Algorithmen schnell hochwertige Gebäudeentwürfe zu erstellen. Der dritte Platz geht an das Team von Gleea Educational Software GmbH. Das Startup aus Klosterlechfeld bietet mit der Lern-App EINFACH RETTEN regelmäßige Trainings für Rettungskräfte an – durch die Simulation realistischer Notfallszenarien. Veranstalter des Businessplan Wettbewerbs Schwaben ist das Gründer- und Investorennetzwerk BayStartUP.

Mit dem Businessplan Wettbewerb Schwaben unterstützt BayStartUP als zentrale Anlaufstelle für Startups in Bayern seit 2002 ambitionierte Unternehmerinnen und Unternehmer aus Bayerisch-Schwaben auf dem Weg von der Gründungsidee bis zum Markteintritt. Die diesjährige Prämierung fand am gestrigen Mittwoch im Augsburg Innovationspark mit Unterstützung der LfA Förderbank Bayern statt.

Dr. Andreas Arnegger, Geschäftsführer der OSORA medical GmbH, sagt: „Das vielfältige, fundierte und konstruktive Feedback der erfahrenen BayStartUP-Jury ist für die Weiterentwicklung unseres Businessplans von unschätzbarem Wert. Hinzu kommt ein Bonus: Wir lernen eine Vielzahl von Startups kennen und erhalten Einblicke in deren Problemlösungsansätze.“

„Der Businessplan Wettbewerb Schwaben ist seit über 20 Jahren eine hervorragende Gelegenheit für Startups aus der Region, ihre Geschäftskonzepte auf Herz und Nieren prüfen zu lassen“, erklärt Fabian Brunner, Leiter Businessplan Wettbewerb Schwaben.

Bei den Bayerischen Businessplan Wettbewerben haben innovative Gründerinnen und Gründer aus Bayerisch-Schwaben auch über den regionalen Wettbewerb hinaus die Chance, sich und ihre Konzepte mit anderen Startups zu messen. Bis zum 28. März können sie sich mit einer Marketing- und Vertriebsstrategie noch in der aktuellen zweiten Wettbewerbsphase bewerben. Teilnehmen können sowohl Teilnehmer aus dem Businessplan Wettbewerb Schwaben als auch Neueinsteiger in den Wettbewerb. Alle Informationen finden Interessierte unter www.baystartup.de/businessplan-wettbewerbe.

Das sind die Sieger im Businessplan Wettbewerb Schwaben 2023:

Platz 1: OSORA medical GmbH aus Neu-Ulm (osora.eu)

OSORA aus Neu-Ulm entwickelt eine Predictive-Analytics-Software für die Simulation der Knochenheilung, um Ärzte bei der patientenspezifischen Therapieplanung zu unterstützen. Mit der Software von OSORA können Ärzte den gesamten Heilungsverlauf im Knochen patientenspezifisch simulieren und zukünftig die Wirksamkeit von verschiedenen Therapiewegen risikofrei erproben, bevor diese beim Patienten zum Einsatz kommen. Die Technologie erlaubt Vorhersagen zur Knochenheilung und erkennt biomechanische Komplikationen frühzeitig. Patienten profitieren zukünftig von individueller Belastungssteuerung in der Nachsorge und damit schnellerer Heilung und Mobilisierung.

Platz 2: maple. aus Kempten (maple.build)

maple. aus Kempten ist eine Software, die es Architekt*innen mittels generativer Algorithmen ermöglicht, schnell hochwertige Gebäudeentwürfe zu generieren und auf verschiedene Aspekte hin zu optimieren. Der Fokus liegt dabei auf dem nachhaltigen Bauen und dem Konvertieren von Bestand. maple. wird vor allem in den frühen Planungsphasen eingesetzt und unterstützt die Leistungen von Architekt*innen in der Vorplanung, Entwurfsplanung und Ausführungsplanung von Gebäuden und Gebäudekomplexen jeglicher Größe.

Platz 3: Gleea Educational Software GmbH aus Klosterlechfeld (gleea.de)

Gleea ermöglicht Fachkräften im Rettungsdienst mit der EINFACH-RETTEN-App, durch Simulation von realistischen Fallbeispielen regelmäßig zu üben. Die praktische Lernapp unterstützt Fachkräfte dabei sowohl in der Ausbildung als auch im Alltag des Rettungsdienstes. Wie im echten Einsatz müssen Patienten behandelt, Diagnosen gestellt und Medikamente richtig dosiert werden. Durch die regelmäßige Übung in der App wird die Qualität in der Notfallmedizin gesichert – und der Ausbildungsberuf Notfallsanitäter*in noch attraktiver. Die Fallbeispiele sind dabei individuell an die regionalen Anforderungen angepasst.

Diese Startups waren außerdem nominiert:

Certado aus Friedberg schaffen mit ihrer modernen Cloud-Anwendung eine Single Source of Truth für jegliche Informationen, welche die betrieblichen Arbeitsmittel eines Unternehmens betreffen.

daHome Architekten aus Eichstätt zerlegen den Planungsprozess beim Hausbau in standardisierte Teilleistungen und optimieren so die Bauqualität und sparen ihren Kunden Zeit und Baukosten.

liinu aus Obergünzburg verändert, wie Kinder lernen. Als erstes echtes Hörspiel bringt es verschiedene Audio-Inhalte und Interaktionsmöglichkeiten zusammen – von Tierlauten über Rechenübungen bis zu ersten Vokabeln.