Digitale Nachverfolgung von Laborproben: Investorenlösung für Münchner HealthTech-Start Up Smart4Diagnostics gefunden

Für das Münchner HealthTech-Start Up Smart4Diagnostics (S4DX) gibt es eine Investorenlösung. Nur knapp vier Monate nach dem Insolvenzantrag konnte Insolvenzverwalterin Dr. Elske Fehl-Weileder von Schultze & Braun dem Team des 2018 gegründeten Unternehmens die gute Nachricht überbringen. Die Venture Targeter 3 AB, eine Tochter des schwedischen Risikokapitalgebers Katalysen Ventures AB, hinter dem eine Gruppe von Investoren aus Schweden, dem Vereinten Königreich und den USA steht, hat den Geschäftsbetrieb rückwirkend zum 1. März von ihr erworben und auch die gesamte Belegschaft übernommen. „Es freut mich sehr, dass die Sanierung und Neuaufstellung gelungen ist. Smart4Diagnostics kann nun seine Kernkompetenz im Bereich der digitalen Nachverfolgung von Laborproben, der sogenannten Präanalytik, ausbauen und die Anwendung auf die nächste Stufe heben“, sagt die Fachanwältin für Insolvenz- und Sanierungsrecht, die unter anderem am Münchner Standort der bundesweit vertretenen Kanzlei tätig ist. Zusammen mit dem hochqualifizierten und engangierten Team, das aus unterschiedlichen Bereichen und Ländern stammt, war es ihr gelungen, den Geschäftsbetrieb von Smart4Diagnostics seit dem Insolvenzantrag Mitte Dezember 2023 ohne Einschränkungen aufrechtzuerhalten. „Dass es nun eine Zukunftsperspektive für die weltweit erste digitale und automatisierte Qualitätssicherung für menschliche Blutproben gibt, lag maßgeblich am großen Einsatz der Mitarbeitenden, die sich sehr mit dem Unternehmen und der Lösung identifizieren, die sie zum Großteil selbst entwickelt haben“, sagt Fehl-Weileder.

Neuer Qualitätsstandard für die medizinische Diagnostik

Mit dem digitalen System Smart.Safe.SamplesTM können (menschliche) Blutproben von der Entnahme beim Patienten in der Arztpraxis oder Klinik bis zur Untersuchung im Labor digital und automatisiert nachverfolgt werden. Die Integration in die Arbeitsabläufe aller Beteiligten ermöglicht einen neuen Qualitätsstandard für die medizinische Diagnostik und eine vollständige Datenkette für jede menschliche Blutprobe. Gemeinsam mit namhaften Partnern aus dem medizinischen Bereich ist das Unternehmen an verschiedenen internationalen Ausschreibungen mit einem Volumen von mehreren Millionen Euro beteiligt, bei denen jedoch erst im Laufe dieses Jahres mit den Entscheidungen zu rechnen ist. „Unsere Partner glauben wie wir an die Lösung von Smart4Diagnostics und haben uns gerade während der vergangenen Monate unterstützt. Mit der nun gefundenen Investorenlösung ist Smart4Diagnostics so aufgestellt, dass das Unternehmen nicht nur positiv auf 2024 schauen kann, sondern auch Investitionen möglich sind, um die Software weiterzuentwickeln“, sagt Dr. Robin Nagel von Smart4Diagnostics, der künftig den Geschäftsbetrieb führen wird. „Was uns bei Smart4Diagnostics überzeugt hat, ist, dass es für digitale Lösungen für die Präanalytik ein enormes Marktpotential gibt. Das wollen wir gemeinsam mit dem Team weiterentwickeln und auf die nächste Stufe heben“, sagt Peter Almberg, CEO von Katalysen Ventures AB. Smart4Diagnostics arbeitet bereits mit rund 15 Laboren zusammen.

