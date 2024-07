Neuer Meilenstein

Digitales Entertainment in den Steigenberger Hotels u.v.m. – sharemagazines erreicht neuen Meilenstein mit H World International

sharemagazines kooperiert mit H World International und sorgt in vielen Hotels der Marken Steigenberger Icons, Steigenberger Hotels & Resorts, Maxx, Jaz in the City, IntercityHotel und Zleep Hotels für digitales Gästeentertainment.

sharemagazines hat Mitte des Jahres gleich mehrere Gründe zum Feiern: das zehnjährige Unternehmensbestehen und einen weltweit bekannten Neukunden, H World International. sharemagazines hat sich in den letzten Jahren als innovativer Vorreiter für Gästeentertainment etabliert. Die Partnerschaft mit H World International, einschließlich ihrer Marken, markiert nun einen weiteren bedeutenden Meilenstein in der Entwicklung. Jan van Ahrens, CEO bei sharemagazines, sagt: „Die Zusammenarbeit mit H World International unterstreicht unsere Bekanntheit und Relevanz in der Hospitality. Durch den Einsatz von sharemagazines wird das Gästeerlebnis in vielen renommierten Hotels bereichert und personalisiert.“

Josef Dolp,Chief Operating Officer und Guest Experience Officer bei H World International, ergänzt:

„Wir sind stetig auf der Suche nach innovativen Lösungen, um das Gästeerlebnis zu verbessern und unseren hohen Standard an Service und Komfort zu gewährleisten. Mit sharemagazines haben wir eine solche Lösung gefunden. sharemagazines bietet ein qualitativ hochwertiges Portfolio mit einer großen Auswahl an internationalen Pressetiteln, welche für unsere vielfältigen Gäste eine hohe Relevanz haben. Nicht zuletzt überzeugten uns auch das ideal auf uns zugeschnittene Preismodell und die ganzheitliche Betreuung. Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit.“

Durch die einfache Installation von sharemagazines als Stand Alone-Lösung und die mögliche Integration in bereits bestehende Systeme fand eine nahtlose Implementierung in den Hotels und Resorts statt – ganz ohne technischen Aufwand für die Hoteliers. Ebenfalls konnten Titelwünsche im Rahmen der Kooperation erfolgreich umgesetzt werden, wodurch das Portfolio um weitere beliebte Zeitungen und Magazine erweitert wurde.

Gäste greifen digital und barrierefrei über das eigene Endgerät auf ihre Lieblingszeitung oder -zeitschrift zu und können so hygienisch und umweltfreundlich während ihres Aufenthalts lesen. Bei der großen Auswahl an nationalen und internationalen Titeln ist für jeden Geschmack etwas zu finden – von regionalen Tageszeitungen bis hin zu Special-Interest-Magazinen. Auch in der Praxis hat sich die Entertainmentlösung bereits bewährt, erklärt Carsten Willenbockel, General Manager des Steigenberger Grandhotel & Spa Heringsdorf: „Durch die digitale Bereitstellung einer Vielzahl an Zeitungen und Magazinen können unsere Gäste ihre Lieblingsinhalte bequem auf ihren eigenen Geräten genießen. Dies reduziert nicht nur unseren logistischen Aufwand, sondern leistet auch einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz. Die intuitive Bedienung steigert zudem die Zufriedenheit unserer Gäste spürbar. sharemagazines passt damit perfekt in das moderne Hotelmanagement.“

Gemeinsam ermöglichen sharemagazines und H World International ein erstklassiges Gästeerlebnis, das Vielfalt und Innovation miteinander vereint.

Titelbild © Steigenberger Hotels GmbH

Quelle sharemagazines GmbH