Dining mit DJ, südamerikanisches Flair und Food mit Aussicht ­

Originell, vielseitig und schmackhaft: Die kreative Hotelmarke nhow, die zur Minor Hotelgruppe gehört, präsentiert in ihren Häusern in London, Amsterdam, Mailand und Frankfurt neue Restaurantkonzepte und gastronomische Innovationen.

Dining mit DJ Vibes – Guilty by Olivier eröffnet im nhow London

Das stylishe nhow London, welches für sein farbenfrohes und ausdrucksstarkes Design bekannt ist, hat ein Restaurant der Marke Guilty by Olivier eröffnet. Nachdem der portugiesische Küchenmeister Olivier da Costa bereits große Erfolge in Lissabon, Porto und Bangkok feierte, ist dies das erste Lokal der Restaurantmarke in Großbritannien. Hier wird das Konzept des „Vibe Dining“ zelebriert. Neben einer Speisekarte mit köstlichen Pizzen, Pasta- und Burger-Variationen, zeichnen ein spielerisch-lockerer Service und ein hauseigener DJ das unbeschwerte Gastro-Konzept aus. Geöffnet von mittags bis in die Abendstunden, bietet das Restaurant Urlaubenden wie Einheimischen ein einzigartiges kulinarisches Erlebnis. Wer seinen Besuch in London ausdehnen möchte, dem bietet das Lifestyle Hotel im Herzen der britischen Hauptstadt 190 individuell gestaltete Zimmer, Co-Working-Spaces, ein Fitnessstudio sowie Brompton Fahrräder zum Verleih. Eine Übernachtung kostet ab 200 Euro im Doppelzimmer.

Tropisches Flair – Restaurant Selva eröffnet im nhow Amsterdam RAI

In der niederländischen Metropole Amsterdam genießen Gäste im kunstvollen nhow Amsterdam RAI seit September authentische lateinamerikanische Küche. Das Restaurant Selva ist eine Hommage an das Gebiet um den Amazonas-Regenwald und serviert Gerichte aus Mexiko, Peru und Brasilien, die auf dem Holzkohlegrill zubereitet werden. Passend dazu kredenzt die Sonora Bar im 24. Stockwerk des Hotels exklusive Drinks & Cocktails. Im nhow Amsterdam RAI selbst treffen zeitgenössische Kunst, Design und kulturelle Ausdrucksformen aufeinander. Das ikonische Bauwerk aus der Feder des niederländischen Architekten Rainier de Graaf weist in verschiedene Himmelsrichtungen und symbolisiert somit den multikulturellen Charakter der Stadt. Das Hotel verfügt über 650 Zimmer, eine Aussichtsterrasse im 17. Stock, einen Fahrradverleih, einen voll ausgestatteten Fitnessraum sowie eine Außenterrasse für Yoga-Sessions. Eine Übernachtung kostet ab 175 Euro im Doppelzimmer.

Grandiose Aussichten – Vertigo eröffnet im nhow Milano

Im trendigen Designhotel nhow Milano hat im Sommer das Vertigo by Puro Beach eröffnet, das über eine weitläufige Dachterrasse mit einem spektakulären Infinity-Pool verfügt. Ergänzt wird das mondäne Ensemble durch eine schicke Cocktailbar und ein Restaurant, das leichte Snacks, kleinere Gerichte und Desserts serviert, begleitet von herrlichen Ausblicken auf die norditalienische Fashion-Metropole. Das unkonventionelle nhow Milano ist ein Zentrum der Kreativität, nur wenige Meter von den berühmtesten Mode- und Design-Showrooms der Stadt entfernt. Neben dem Vertigo by Puro Beach bietet das Hotel 246 Zimmer, eine charmante Lounge-Bar, ein italienisches Haute-Cuisine-Restaurant, ein Fitnesscenter mit Türkischem Bad sowie Wechselausstellungen von Designer-Möbeln und Kunstwerken in der Lobby. Eine Übernachtung kostet ab 180 Euro im Doppelzimmer

Verfeinertes Konzept der NFT Skybar im nhow Frankfurt

Im Zentrum der deutschen Finanzmetropole logiert im ONE Tower by CA Immo das nhow Frankfurt, dessen Zimmer sich über 14 Etagen verteilen. Im 47. Stock des Gebäudes in 185 Metern Höhe, ist Deutschlands höchste Rooftop-Bar beheimatet: Die NFT SKYBAR punktet mit einem 360-Grad-Panoramablick und bietet Geschäftsreisenden, Touristen und Einheimischen neben außergewöhnlichen Aussichten, ein exklusives Interior Design, kunstvolle Lichtinstallationen und kreative Drinks. Ende 2022 eröffnet, wurde in diesem Sommer das Barkonzept verfeinert: Auf der Karte stehen eine Reihe köstlicher Cocktails sowie phantasievolle Signature Drinks, darunter der exklusiv für die Skybar kreierte „NFT Spritz“, der als Hauptzutat Pink Grapefruit Likör beinhaltet. Das Hotel verfügt über 375 Zimmer und Suiten, einen Fitnessraum, einen Rich Barista Coffee Shop, eine Lobby-Bar und eine exklusive Insider-Lounge für Hotel-VIPs. Eine Übernachtung kostet ab 130 Euro im Doppelzimmer. ­

Bild © NH Hotel Group by Minor Hotels

Quelle STROMBERGER PR GmbH