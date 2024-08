Dinnerkrimi 2024 in Weil der Stadt: Neue spannende Fälle und aufregende Ermittlungen

Willkommen beim „Dinnerkrimi“, eine spannende Kombination aus interaktivem Theater und kulinarischem Genuss! Während eines köstlichen Mehr-Gänge-Menüs entfaltet sich eine fesselnde Kriminalgeschichte. Doch Vorsicht ist geboten: Unter den Gästen befindet sich ein Mörder. Gemeinsam mit dem Schauspielteam gilt es den Mordfall zu ermitteln, um dabei den Täter zu entlarven.

Das Konzept des Dinnerkrimis hat sich bereits an über 450 Standorten in Deutschland, Österreich und der Schweiz bewährt. Auch das Landgasthof 1610 in Weil der Stadt wird zum Tatort, an dem sich schon bald ein Kriminalfall ereignen wird.

Termin: 17.11.2024

Beginn:17:00 Uhr / Einlass ab 16:30 Uhr.

Eintrittskarten sind ab 89,90 € an allen bekannten Vorverkaufsstellen oder online unter www.dinnerkrimi.de erhältlich.

Bild engesser marketing gmbh Bildcredits das Kriminal Dinner

Quelle engesser marketing gmbh