Marco Peters wird Start-up-Coach

Marco Peters, bekannt aus „Die Höhle der Löwen“, wird ab September Start-ups als Gründungsberater in Duisburg unterstützen.

Als erfahrener Berater und Autor wird Peters das Start-Up-Ökosystem in Duisburg ausbauen.

Er ist bekannt als der Currywurstmann aus „Die Höhle der Löwen“: Ab dem 01. September wird Marco Peters sein Wissen als Gründungsberater an Start-ups in Duisburg weitergeben. DBI-Geschäftsführer Rasmus C. Beck über die Zusammenarbeit: „Wir setzen unsere Strategie fort, Duisburg als Innovations- und Gründungsstandort zu etablieren. Wir fördern dazu gezielt Start-ups und innovative Geschäftsmodelle. Marco Peters verfügt als Gründer über große Erfahrung und Authentizität. Er wird im Team Duisburg der neue Ansprechpartner für Start-ups und Gründungswillige sein. Ich bin froh, dass wir ihn für uns gewinnen konnten.“

Der 52-jährige Unternehmer ist der Erfinder der Currywurst im Glas („Iss doch Wurscht“). Nachdem er seinen Festival-Foodtruck in Corona-Zeiten aufgeben musste, machte Marco Peters aus der Not ein Start-up – und gelangte über die Investorenshow „Die Höhle der Löwen“ des TV-Senders VOX zu medialer Berühmtheit. Im ersten halben Jahr wurden auf Anhieb über eine Million Gläser verkauft mit einem Handelsumsatz von über vier Millionen Euro. Peters hatte sich zuvor bereits die Currywurst am Spieß und einen Currywurstburger, beides samt Pommes Frites, ausgedacht und gewinnbringend vermarktet.

Zuletzt hat sich der Duisburger mit einem Wegweiser für zündende Geschäftsideen als Buchautor einen Namen gemacht. Peters ist bereits fest im Gründungs-Ökosystem in Duisburg verankert und kennt Unternehmen sowie die handelnden Akteure gut. Vor seiner Selbstständigkeit war der Betriebswirt zwölf Jahre als Berater im Lean Management und der Prozessoptimierung tätig. „Ich habe die Erfahrung, um Start-ups gezielt zu unterstützen und ihre Entwicklung von Anfang an zu begleiten“, erklärt Marco Peters. „Ich freue mich, meine Erfahrung in meiner Heimatstadt Duisburg weitergeben zu können.“

Bild:Im Einsatz für Duisburg: der neue Start-up-Coach Marco Peters (li.) mit DBI-Geschäftsführer Rasmus C. Beck. (Fotocredit: DBI)

Quelle Duisburg Business & Innovation GmbH