Der erfolgreiche Gründer, Networker, Coach und Autor Dirk Jakob hat sein Standardwerk „Das 1×1 des Network-Marketing“ komplett neu überarbeitet und nun in der 5. Auflage herausgebracht.

Für alle, die neue Karriere-Wege gehen wollen

Es ist gleich aus mehreren Gründen brandaktuell. Denn es beschäftigt sich mit einer Branche, die es Menschen ermöglicht – haupt- oder nebenberuflich – selbständig und selbst bestimmt ihre Karriere zu starten, ohne die Risiken einzugehen, die sonst oft mit der Gründung des eigenen Business in Verbindung stehen.

In einer Welt von Post-Corona, Generation Z und New Work sind Arbeitsfelder mit freier Zeiteinteilung, hohem Grad an persönlicher Weiterentwicklung und attraktiven, flexiblen Verdienstmöglichkeiten gefragt wie nie.

Für Freiheitsliebende

Stell Dir vor Du kannst arbeiten, wann und wo Du willst, mit wem Du willst und wieviel Du willst. Mit Network-Marketing ist all das möglich. Du brauchst kein Startkapital und nimmst auch keine Risiken auf Dich. Alles, was Du brauchst, um sofort durchzustarten, ist Deine eigene Motivation und Deine Persönlichkeit.

Im Network-Marketing bist Du in bester Gesellschaft von dynamischen, hoch motivierten Menschen und lernst direkt von den Erfolgreichen. Firmeneigene Ausbildungsprogramme liefern Dir den Zugang zu allen Tools und Tricks, die Deinen Start erleichtern und Dir den Aufbau eines soliden Geschäftes ermöglichen. Network-Marketing bietet genau die Freiheiten, nach denen Menschen wie Du suchen.

Hier kommt die Anleitung

Viele Millionen Menschen in ganz Europa beweisen täglich, dass Network-Marketing dazu führt, dass Karriere & Familie, finanzielle Freiheit & Stabilität, Teamspirit & Unabhängigkeit gut miteinander vereinbar sind. Nicht ohne Grund weist die Network-Marketing Branche mit ihren innovativen, qualitativ hochwertigen Produkt- und Vermarktungskonzepten gerade in dieser Zeit überdurchschnittliche Wachstumsraten auf. Es ist ein zukunftsweisendes Karriere-Modell, in dem jeder – egal welcher Herkunft, welchen Bildungsgrades und welchen Alters oder Geschlechts – seinen persönlichen Erfolg selbst gestalten kann.

Dirk Jakob gibt mit seinem Buch „Das 1×1 des Network-Marketing“ eine Anleitung, nennt Dos und Don’ts und gibt Experten und erfolgreichen Networkern Raum für Wissen und Stories.



ISBN: 9783982174501, 17,95 € inkl. MWSt.

Reason why

Direktvertrieb und Network-Marketing sind Vertriebswege, über die es viele Gerüchte, Vorbehalte und Meinungen gibt. Oft wird kaum sachlich darüber geschrieben. Der Autor ist seit über 40 Jahren als Coach, Mentor und Unternehmensberater der weltweit erfolgreichsten Firmen im Direktvertrieb tätig. Er veröffentlichte Mitte der 90er Jahre die erste Ausgabe dieses Klassikers. Der Leser soll sich durch dieses Buch neutral und anhand von Fakten ein eigenes Bild machen von einer selbständigen beruflichen Tätigkeit machen, die auch heute noch unterschätzt wird. Es beleuchtet die rechtlichen und steuerlichen Rahmenbedingungen.

Es klärt, wie sich seriös agierende Unternehmen von selbsternannten Gipfelstürmern und Blendern unterscheiden. Es leitet an, wie man als Anfänger mit einem eigenen Plan sein Business aufbauen kann. Es trägt dazu bei, erfolgversprechende Produkte und Unternehmen zu unterscheiden von Sternschnuppen, die schnell wieder verglühen. Es enthält viele Beiträge von Praktikern, einem auf dieses Gebiet spezialisierten Rechtsanwalt, einem ehemaligen Lehrstuhlinhaber für „European Business Management“ und unendlich viele Tipps.

Quelle hajoona GmbH