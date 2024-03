Disneys HERCULES feiert umjubelte Weltpremiere in Hamburg

Hamburgs Theaternacht der Götter: HERCULES setzt neue Maßstäbe in der Musical-Welt

In einer bemerkenswerten Premiere, die in die Annalen der Hansestadt eingehen wird, präsentierte Stage Entertainment im ausverkauften Stage Theater Neue Flora die Welturaufführung von Disneys Musical HERCULES. Dieser denkwürdige Abend vereinte eine illustre Gästeschar, bestehend aus Prominenten, Vertretern aus Wirtschaft und Kultur, Journalisten sowie Musical-Enthusiasten.

Die 38 Mitglieder umfassende Besetzung, flankiert vom kreativen Geist des Disney-Teams aus den USA und unzähligen engagierten Mitarbeitern hinter den Kulissen, hat in den letzten Wochen und Monaten ein eindrucksvolles Bühnenerlebnis geschaffen, das bis zur letzten Minute mit akribischer Hingabe verfeinert wurde. Das Publikum wurde in eine Welt entführt, in der spektakuläres Bühnendesign, packende Musik und atemberaubende Kostüme in jeder Sekunde für erstklassige Unterhaltung sorgen, die Besucher jeden Alters in ihren Bann zieht.

Die Handlung von HERCULES, basierend auf dem Disney-Filmhit von 1997, bereichert durch die musikalischen Beiträge des achtfachen Oscar®-Gewinners Alan Menken und David Zippel, wird durch das Ensemble mit großer Stimmkraft und dynamischen Kostümwechseln lebendig erzählt. Besonders hervorzuheben sind die fünf Musen, die als musikalisches und narratives Rückgrat des Stücks fungieren.

Die geschäftsführende Direktorin von Stage Entertainment Deutschland, Uschi Neuss, äußerte sich euphorisch über die Herausforderung, die Weltpremiere in Hamburg auszurichten, und betonte die außerordentliche Energie, die während der Produktion im Theater herrschte. Sie hob hervor, dass das Ergebnis ein Zeugnis perfekter Unterhaltung ist, das sein Publikum mitreißt und begeistert.

Prominente Gäste wie Sylvie Meis, Laura Wontorra, Amira Pocher, Rúrik Gíslason und Florence Kasumba äußerten sich überwältigt von der Aufführung, lobten die Leistungen der Darsteller, die Musikalität und die tiefgreifende Botschaft des Musicals.

Mit der Weltpremiere von HERCULES in Hamburg hat Stage Entertainment nicht nur ein neues Kapitel in der Musicalwelt aufgeschlagen, sondern auch ein kulturelles Ereignis geschaffen, das noch lange in Erinnerung bleiben wird, während das Musical nun achtmal wöchentlich das Publikum in die mythische Welt von Olymp und Unterwelt entführt.

