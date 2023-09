DMEXCO 2023 trifft den Nerv der Branche

Die DMEXCO unterstreicht ihre Position als die führende Veranstaltung für die Digitalbranche: Unter dem Motto „Empowering Digital Creativity” setzten hier am 20. & 21. September über 800 internationale Speaker:innen Akzente zu den Trend-Themen der Branche wie KI oder Retail Media. Rund 40.000 internationale Fachbesucher:innen und über 650 ausstellende Unternehmen und Partner aus aller Welt sorgten während der zwei Tage für volle Hallen, erfolgreiche Geschäftsabschlüsse und bestätigen die DMEXCO damit als digitalen Hotspot Europas. 2024 findet die Veranstaltung am 18. und 19. September statt.

Internationale Top-Speaker:innen sehen in KI mehr Chance als Bedrohung

Ob für das Marketing, die digitale Transformation oder die gesamte Gesellschaft – Künstliche Intelligenz hat riesiges Potenzial. Darin waren sich die meisten Speaker:innen der DMEXCO 2023 übergreifend einig. Aude Gandon, Global CMO bei Nestlé, zeigte sich in ihrer Keynote überzeugt, dass KI Kreativität neu erfinde. Entscheidend sei, die „eigenen grundlegenden Marketingfähigkeiten beizubehalten und sie mit den aktuellen Werkzeugen zu verstärken”. Gaurav Bhaya, Vice-President bei Google, griff in seiner Rede eine zentrale Sorge auf, dass Künstliche Intelligenz Menschen den Arbeitsplatz streitig mache: „Marketer konkurrieren nicht gegen die KI. Sie konkurrieren mit anderen Marketern, die KI einsetzen.” Die Branche müsse sich vertraut mit den neuen Instrumenten machen, dann könnten sich „Marketer wieder auf das Marketing konzentrieren”. Ute Hildebrand, Managing Director Continental Europe bei Hotwire, fordert ein positives Zielbild für die Gesellschaft: „Wir müssen ein Narrativ für KI finden, das nicht nur monetär oder dystopisch geprägt ist.” Samir Fadlallah, CIO bei Axel Springer, sieht hier die Medienhäuser in einer zentralen Rolle, vor allem im Kampf gegen Fake News: „Wir müssen uns als vertrauenswürdige Quelle etablieren.”

Rund 150 Agenturen zeigen auf der DMEXCO Flagge

Neben führenden nationalen und internationalen Unternehmen, Startups sowie E-Commerce-Anbietern gehören auch Agenturen zu den starken Ausstellergruppen. Sie sind laut Anke Herbener, Vizepräsidentin im Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW), das „Rückgrat der Digitalisierung”, hier liege viel Potenzial. Franziska von Lewinsky, CEO von Szyzygy, sieht Agenturen gar als „Transformationsmotor für die Wirtschaft.” Dass die Veranstaltung für gute Gespräche sorgt, bestätigt Neil Heinisch, Creative & Founder von PlayTheHype: „Die DMEXCO war ein großes Klassentreffen der digitalen Branche. Neben inspirierenden Gesprächen hat man hier auch Raum, über zukünftige Projekte und Partnerschaften zu sprechen. Eine hervorragende Plattform, um gemeinsam die Zukunft zu gestalten.”

Extreme Dynamik im Retail Media

„Retail Media ist eine Welle, die gerade noch am Anfang steht, aber den Markt in den nächsten Jahren überrollen wird,” prognostizierte Patricia Grundmann, Vorsitzende des Retail Media Circle im BVDW und Geschäftsführerin der OBI First Media Group. Für die stellvertretende OWM-Vorsitzende Maike Abel muss die Gattung allerdings noch einige Hausaufgaben machen, bevor sie richtig durchstarten kann: „Retail Media ist Media. Händler werden dabei zu Publishern und stehen damit in Konkurrenz zu allen bekannten Medienhäusern. Deshalb brauchen wir eine Vergleichbarkeit der Kanäle, Transparenz der Kennzahlen und eine Trennung zwischen Media- und Salesgesprächen.” Abel forderte außerdem ein Joint Industry-Comittee, das vermarkterübergreifende Standards festlegt und einen Code of Conduct für Retail Media. Ob und wie die Werbung im Handel auch für markenbildende Maßnahmen eingesetzt werden kann, war auch für Kristina Bulle von Procter & Gamble noch offen. Für sie muss Retail Media dazu beitragen, dass „Produktkategorien insgesamt wachsen und es nicht nur zu Marktanteilsverschiebungen innerhalb der Produktbereiche kommt”.

Immersive Welten und bahnbrechende neue digitale Möglichkeiten

NFTs, Blockchain und das Metaverse sind nicht mehr nur Schlagworte, sondern haben sich als Strategien für Unternehmen etabliert. Zahlreiche Formate der DMEXCO-Conference boten spannende Einblicke in die Chancen und Herausforderungen von W3 – anhand von Lectures und mit vielen eindrücklichen Beispielen aus der Praxis.

Dass die Digitalisierung schon umfänglich auch in der Modeindustrie angekommen ist, zeigte das erstmals im Rahmen der DMEXCO stattfindende Format Digital Fashion. So präsentierte etwa David Geisser, CEO von collectID, wie reale Gegenstände nahtlos mit digitalen verschmelzen und sich neue immersive Welten für physischen Produkte eröffnen, die Nutzer:innen z. B. in Videospielen tragen oder Avatare damit einkleiden können. Mithilfe von Technologie entstehen so aufregende Möglichkeiten für Verbraucher:innen und Marken, um einzigartige Kundenerlebnisse zu schaffen.

Das jüngst von Sir Martin Sorrells S4Capital Group co-finanzierte Unternehmen 4screen präsentierte Anwendungsbeispiele für In-Car-Marketing. Auch Tesla zeigte auf der DMEXCO die vielfältigen Integrationen multimedialer digitaler Anwendungen in seinen neuen Fahrzeugen.

Authentizität, Diversität und echte Augenhöhe sind der Schlüssel

Ob in der Zusammenarbeit zwischen Geschlechtern, Generationen oder Ethnien, ob zwischen Agenturen, Influencer:innenn und Unternehmen, ob im Bereich KI, Data, Kreation oder Retail – einig ist sich eine Mehrheit der Speaker:innen der DMEXCO 2023 darin, dass nur in der Zusammenarbeit auf Augenhöhe der Schlüssel für den Erfolg liegt: „Vielfalt muss von innen kommen, bevor sie nach außen getragen werden kann” ist beispielsweise Kerstin Erbe, Managing Director dm-drogerie markt, überzeugt. Und Maggie Chan von NBC Universal sieht die Lösung in der Formel „globale Reichweite, lokale Wirkung”: „Handle global, aber spreche mit den Menschen vor Ort so, wie sie es möchten.” Eko Fresh zeigte auf, wie er mit Authentizität zuerst zum erfolgreichen Rapper, dann zum nicht minder erfolgreichen Unternehmer und Influencer wurde: „Meine Roots sind mein Markenkern”.

Köln etabliert sich als internationaler Hotspot der Digitalindustrie

Mit Hollywood-Prominenz wie George Clooney, Musiker Bjoern Ulvaeus von Abba und der Zukunftsforscherin Amy Webb punktete die zeitgleich stattfindende Digital X, die europäische Digitalisierungsinitiative der Deutschen Telekom AG. DMEXCO- und Digital X eint das Mindset, Digitalisierung weiter voranzutreiben. Damit war Köln am 20. und 21. September durch die Kooperation beider Events – sowohl in der Innenstadt als auch auf dem Messegelände – eine perfekte Plattform für internationale Tech- und Digital-Expert:innen.

Koelnmesse-CEO Gerald Böse bilanziert: „2024 feiert die Koelnmesse ihr 100-jähriges Bestehen. Mit erfolgreichen Leitevents wie der DMEXCO zeigen wir, wie wichtig die Transformation ins digitale Zeitalter ist und dass physische Messen einen wesentlichen Beitrag für die Weiterentwicklung von Wirtschaft und Gesellschaft leisten. Durch die erfolgreiche Kooperation zwischen der DMEXCO und der Digital X haben wir es gemeinsam geschafft, an zwei Tagen fast 100.000 Multiplikatoren der Tech- und Marketing-Community in Köln zu versammeln und die Stadt zum digitalen Hotspot Europas zu machen.”

Prof. Dominik Matyka, Chief Advisor DMEXCO: „Eine energiegeladene Stimmung, volle Hallen und Stages, ein internationales Fachpublikum und jede Menge positive Gespräche: Wir freuen uns sehr über das grandiose Feedback des Marktes auf die diesjährige DMEXCO und die vielen positiven Vibes. KI und Retail Media haben die Conference dieses Jahr geprägt. Die Bandbreite der Themen ist insgesamt groß, die DMEXCO bietet allen Stakeholdern perfekte Orientierung, vielfältige Inspiration und vor allem Raum für erfolgreiches Business.”

Dirk Freytag, Präsident des Bundesverbandes Digitale Wirtschaft e.V. (BVDW): „Die DMEXCO ist der Treffpunkt für internationale Vordenker:innen und Meinungsführer:innen. Wir sind das Leitevent für die gesamte Digitale Wirtschaft. Das unterstreicht auch das positive Feedback der Aussteller über die konkreten Abschlüsse vor Ort. Künstliche Intelligenz hat die Stages dominiert und gleichzeitig die Vielfalt der disruptiven Technologie verdeutlicht. Die voll besetzten BVDW-Masterclasses haben gezeigt, wie wichtig der Austausch über die tiefgreifenden Veränderungen ist. Wir stehen an einer Zeitenwende und die DMEXCO wird auch in Zukunft der Ort der Zukunftsgestalter sein.”

2024 wird die DMEXCO am 18. und 19. September erneut auf dem Gelände der Koelnmesse stattfinden.

Das sagen ausgewählte Partner:innen und Speaker:innen zur DMEXCO 2023

Steffen Bax, Geschäftsführer iq digital: „Für uns bedeutete die DMEXCO auch dieses Jahr wieder zwei Tage voller Relevanz. Als Messe und Plattform, die ihrem Kernthema Digitales Marketing treu bleibt, ist die DMEXCO eines der wichtigsten Austauschformate mit unseren Marktpartner:innen. Gerade der Anspruch an die eigene Relevanz und Qualität passt perfekt zur Haltung der iq digital, die sich als Vermarkter der größten Leitmedien des Landes für nachhaltige, wirkungsvolle Kommunikation einsetzt. Vielen Dank an die Macher:innen und Vordenker:innen des BVDW und OVK und ihrer Messe-Partner:innen.“

Virginie Dremeaux, VP, Marketing & Communications International FreeWheel: „Noch nie war der Bedarf an Kontakten in unserer Branche so groß wie heute. Die DMEXCO ist ein großartiger Ort, um globale Kontakte mit unseren europäischen und internationalen Kunden und Partnern aus der Branche zu knüpfen. Auch in diesem Jahr war die Veranstaltung die Gelegenheit, sie an unserem Stand zu treffen, und wir waren begeistert, auf der Medienbühne mit Paramount Advertising International Einblicke, Geschichten und Trends zu teilen.“

Benedikt Faerber, CSO Media Impact: „Die DMEXCO 2023 war für Media Impact erneut eine herausragende Möglichkeit, intensive Gespräche mit unseren Partner:innen zu führen und neue Kooperationsmöglichkeiten auszuloten. Die Veranstaltung beweist einmal mehr ihre Relevanz für die Werbebranche.“

Rasmus Giese, CEO United Internet Media: „Die DMEXCO hat ihre Business- Relevanz wieder eindrücklich unter Beweis gestellt. Die anstehenden Herausforderungen wie Post-Cookie-Ära und Künstliche Intelligenz wurden eingehend diskutiert. Und vor allem wurden auch tragfähige Lösungen präsentiert.“

Gregor Hufenreuter, Senior Director Sales DACH HubSpot: „Die DMEXCO gehört für uns nach wie vor zu den Pflichtterminen, weil hier echtes Business entsteht und sich die Qualität der Termine von Jahr zu Jahr gesteigert hat. Wir hatten konzentrierte Gespräche und haben hochwertige neue Kontakte geknüpft. Und wie jedes Jahr haben wir uns natürlich gefreut, viele Partner auf Agentur- und Integrationsseite wiederzusehen.”

Sylwia Iwanejko-Sajewska, Country Manager DACH bei TripleLift: „Die DMEXCO konnte in diesem Jahr ihr Standing als die Top-Business-Veranstaltung für die digitale Marketing- und Tech-Branche erneut festigen. Nach unserem Wiedereintritt in den lokalen Markt im vergangenen Jahr konnten wir die DMEXCO wieder für essenzielle Business-Gespräche sowohl auf der Supply- als auch auf der Demand-Seite nutzen. Somit ziehen wir eine sehr positive Bilanz aus unserer Präsenz. Das Interesse an den Themen Automatisierung und Effizienz, um das Maximum aus dem Werbe-Euro herauszuholen, sowie an First-Party-Daten-Lösungen war groß.”

Robert Jozic, Geschäftsführer Schwarz Media: „Für Schwarz Media war es die erste Teilnahme an der DMEXCO – zur richtigen Zeit. Die Messe bietet mit einer deutlich differenzierten Themenauswahl sowohl die gewohnte breitgefächerte Plattform für den übergreifenden Marktaustausch als auch die relevanten Vertiefungsmöglichkeiten. Wir begrüßen vor allem, dass die Veranstalter die Potentiale und die Relevanz des neuen Mediasegments Retail Media erkannt und alle notwendigen Partner, Werbungtreibende, Agenturen, Publisher und Vermarkter zusammengebracht haben.”

Wiljo Krechting, Sprecher shopware AG: „Die DMEXCO 2023 hat einmal mehr gezeigt, warum sie für uns eine der wichtigsten Messen im E-Commerce-Jahr ist. Am Shopware-Stand und während unserer Vorträge konnten wir und unsere Partner einer maßgeschneiderten Zielgruppe unsere Vision vom Onlinehandel der Zukunft überzeugend näherbringen. Das Datum für die Neuauflage im kommenden Jahr ist bereits rot im Kalender markiert.“

Marius Rausch, RVP International Partner Sales Microsoft Advertising: „Die DMEXCO 2023 ist wieder auf der internationalen Landkarte zu finden, um Trends zu setzen und konkrete Entscheidungen zu treffen. Mindestens aus Europa heraus kommt man im September wieder nach Köln to ,get shit done’.”

Dietmar Rietsch, CEO Pimcore: „Ein großes Dankeschön an die DMEXCO, dass wir unser junges Unternehmen so ungewöhnlich und emotional präsentieren konnten – ganz außerhalb eines klassischen Messestandes. Das extrem positive Feedback der Besucher:innen auf unsere Almhütte spricht für sich. Die DMEXCO 2023 war für uns ein Riesenerfolg.“

Csaba Szabo, Managing Director EMEA Integral Ad Science (IAS): „Wir haben hier auf der DMEXCO viel über die potenziellen Chancen und Fallstricke von KI sowie über die Überschneidung von KI und verantwortungsvollen Medien gehört: von der Produktion von Inhalten bis hin zur Bereitstellung und Messung. Es ist großartig, Zeit mit Kunden aus den europäischen Märkten zu verbringen, um diese Diskussion voranzutreiben und diese neue Grenze im digitalen Marketing gemeinsam zu erforschen.“

Dr. Daniela Tollert, Chief Growth Officer, GroupM Germany: „Als Treffpunkt für Expertinnen und Experten der internationalen Digitalszene gehört die DMEXCO definitiv in den jährlichen Business-Kalender, um über wichtige Themen wie Responsible Media zu sprechen und inspirierendes Vorsprungswissen aus erster Hand zu teilen. Neben dem fachlichen Dialog stand für uns das persönliche Networking mit unseren Kunden, Partnern und Freunden auf dem Plan unseres diesjährigen DMEXCO-Auftritts, um aktuelle Digitalthemen sowie News und Trends der Medienbranche zu besprechen und zu diskutieren.“

Bild:Gaurav Bhaya (Google), Dirk Freytag (BVDW), Aude Gandon (Nestlé), Dominik Matyka (Chief Advisor DMEXCO), Gerald Böse (Koelnmesse) © Koelnmesse

Quelle:DMEXCO Presse