DMEXCO & Digital X 2024: Köln wird im September wieder zum digitalen Hotspot Europas

Am 18. und 19. September wird Köln wieder zur Digitalhauptstadt Europas. Die DMEXCO und die Digital X vereinen erneut ihre Kräfte, um die Digitalisierung voranzutreiben. Besucher:innen können dank der Ticket-Kooperation wieder beide Veranstaltungen besuchen.

Schulterschluss für die digitale Wirtschaft: Zeitgleich finden in der Rheinmetropole Europas führendes Digital Marketing & Tech Event, die DMEXCO, und Europas führende Digitalisierungsinitiative, die Digital X, statt. Was beide Events eint: das Mindset, die Digitalisierung in Europa weiter voranzutreiben. Deswegen werden in diesem Jahr die Koelnmesse, die Deutsche Telekom und der Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) e.V., der ideelle und fachliche Träger der DMEXCO, ihre Kräfte nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr erneut bündeln.

Gemeinsam schaffen sie eine vernetzte Plattform, auf der Innovationen gefördert, Business Opportunities geschaffen und der Wissensaustausch vorangetrieben werden – sowohl auf dem Gelände der Koelnmesse als auch in der Kölner Innenstadt. Die Ticket-Kooperation ermöglicht allen Interessierten, beide Veranstaltungen zu besuchen. Ziel ist es, die Digitalisierung und die damit verbundene Akzeptanz bei allen Stakeholdern weiter voranzubringen – bei den Endverbraucher:innen genauso wie in der Wirtschaft und auch der Politik.

Premiere: Digital X Summit im neuen Confex der Koelnmesse

Neu in diesem Jahr ist der exklusive Digital X Summit im Vorfeld der Veranstaltungen am 17. September. Hier kommen Größen aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft im frisch eingeweihten Conference- und Exhibition Center Confex auf dem Kölner Messegelände zusammen. Der in Sachen Nachhaltigkeit und Technologie zukunftsweisende Neubau schafft neue Möglichkeiten für innovative Veranstaltungsformate in der Region. Herzstück des insgesamt 20.500 Quadratmeter großen Gebäudes ist die dreifach teilbare Confex Hall mit Platz für bis zu 4.300 Personen.

„Die Kooperation der DMEXCO mit der Digital X unterstreicht unsere gemeinsame Vision, Innovation und Transformation zu fördern. Sie festigt unseren Anspruch als digitaler Hotspot Europas. Köln begrüßt die Zukunft und bietet ihr eine hervorragende zentrale Lage, eine exzellente Infrastruktur, etwa mit unserem neuen Confex“, sagt Gerald Böse, Vorsitzender der Geschäftsführung der Koelnmesse GmbH.

Klaus Werner, Geschäftsführer Geschäftskunden Telekom Deutschland GmbH: „Der enorme Zuspruch aus dem vergangenen Jahr zeigt, dass wir einen Nerv getroffen haben. Über Zukunftsvisionen zu sprechen ist gut. Jetzt gilt es aber anzupacken. Wir wollen Mut machen, die Zukunft gemeinsam anzugehen.”

Dirk Freytag, Präsident des Bundesverbandes Digitale Wirtschaft (BVDW) e.V.: „Nach 2023 sorgen die DMEXCO und die Digital X auch in diesem Jahr für wichtige digitale Impulse aus unterschiedlichen Perspektiven. Als Digitalverband ist es uns besonders wichtig, gemeinsam die Zukunft zu gestalten und Anknüpfungspunkte zu schaffen. Dafür ist Köln, die DMEXCO und auch diese Kooperation ein Beweis.”

Bild Gerald Böse, Vorsitzender der Geschäftsführung der Koelnmesse GmbH © Koelnmesse

Quelle Koelnmesse GmbH