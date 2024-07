Erfrischende Sommerangebote im Das Hohe Salve Sportresort

Der Sommer steuert auf seinen Höhepunkt zu, Das Hohe Salve Sportresort krönt den Aktivgenuss in den Bergen mit attraktiven Vorteilen für alle, die spontan einen Trip in die Kitzbüheler Alpen unternehmen möchten. Ob für einen Kurzurlaub oder eine längere Auszeit – im Das Hohe Salve Sportresort tanken Genießer neue Kraft und Energie für den Alltag.

Flash Sale – 20 Prozent Ermäßigung

Im Juli die Schönheit des Sommers im Das Hohe Salve Sportresort erleben, das macht den aktuellen Flash Sale besonders verlockend. Wer mit dem Code „FLASH0724“ bis 19. Juli einen Urlaub im Das Hohe Salve Sportresort bucht, erhält 20 Prozent auf einen Aufenthalt im Zeitraum vom 20. bis 30. Juli 2024.

Bring-a-friend – halber Preis, doppeltes Vergnügen

Warum den Urlaub allein genießen, wenn man ihn teilen kann? Unter diesem Motto steht die Sommeraktion für zwei im Das Hohe Salve Sportresort. Gäste, die vom 20. bis 30. Juli 2024 mit dem Buchungscode „FREUND0724“ ein Doppelzimmer buchen, erhalten für ihre Begleitperson 50 Prozent Ermäßigung. Zusätzlich bietet Das Hohe Salve Sportresort mit Early Check-In und Late Check-Out ein Extra an Komfort für maximale Erholung.

Naherholung mit der Green Travel Rate

Das Gute liegt so nah! Wer in der Nähe des Das Hohe Salve Sportresorts zu Hause ist, kann dem Alltag kurzerhand entfliehen und sich an unbeschwerten Tagen und einem Frischeimpuls in den Bergen erfreuen. Die Erholung beginnt bereits bei der Anreise: Bequem und nachhaltig mit der Bahn anreisen und 10% Ermäßigung bei Vorlage des Zugtickets erhalten.

Das Hohe Salve Sportresort ist der perfekte Ort, um Stress abzubauen, die Fitness zu steigern und sich nachhaltig und bewusst zu erholen. Dank der hauseigenen, sportwissenschaftlich fundierten Move & Relax Philosophie erwartet die Gäste eine Vielzahl an Möglichkeiten, um durch aktive Bewegung, individuelle Entspannung und gesunde Ernährung das innere Gleichgewicht zu finden. Die Kitzbüheler Alpen direkt vor der Haustür bieten ein vielfältiges Terrain, um in der Natur Kraft zu tanken – sportlich oder achtsam und genussvoll, ganz wie es jedem gefällt.

Mit den praktischen Bike-in & Bike-out, Hike-in & Hike-out Möglichkeiten sowie einem Golfparadies lässt sich der Bergsommer im Das Hohe Salve Sportresort in vollen Zügen genießen. Im wunderschönen Relax Bereich des Resorts tauchen Gäste in eine Welt der Regeneration ein: Sie ziehen ihre Bahnen im 25-Meter-Sportbecken oder relaxen im In- und Outdoorpool mit einem beeindruckenden Blick auf die Berge. Sonnen, schwimmen, unbeschwertes Nichts-Tun, all das ist möglich. Ein Saunabesuch oder eine Yoga-Lesson entspannen Körper und Geist.

Wer den Alltag hinter sich lassen, abschalten und sich erholen möchte, gönnt sich wohltuende Massagen und erstklassige Kosmetikbehandlungen. Das Beautyteam legt großen Wert auf die Verwendung hochwertiger Produkte. Jeder Gast wird persönlich beraten und mit individuell auf seine Wünsche und Bedürfnisse abgestimmten Anwendungen verwöhnt. Die aktuellen Sommerangebote Flash Sale, Bring-a-friend und Green Travel Rate sind exklusiv per Telefon (+43 5335 2420) oder E-Mail (welcome@hohesalve.at) buchbar.

Move & Relax. Pump up your life. Das Hohe Salve Sportresort ist ein Hotel der Pletzer Resorts Gruppe. Mit der durchdachten Move & Relax Philosophie der Pletzer Resorts bietet es die perfekte Grundlage für eine Power-Auszeit in der alpinen Natur der Kitzbüheler Alpen. Das Hohe Salve Sportresort wurde 2016 eröffnet und bietet 104 Zimmer. Die Pletzer Resorts wurden im Jahr 2018 gegründet, mit Sitz in Hopfgarten in Tirol. Die Pletzer Resorts haben insgesamt 474 Zimmer und Suiten in 5 Resorts.

Bild Fotograf/Bildcredits: Simon Hausberger (Das Hohe Salve Sportresor

Quelle mk Salzburg