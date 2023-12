DoubleTree by Hilton Berlin Ku´damm setzt mit seinem Friedensbaum ein Zeichen der Menschlichkeit zur Weihnachtszeit

Er ist stattliche 4,50 Meter hoch, reich mit Kugeln und Lichtern geschmückt und zieht alle Blicke auf sich. Doch der Weihnachtsbaum in der Lobby des DoubleTree by Hilton Berlin Ku´damm ist mehr als Dekoration und Fotomotiv: Als Friedensbaum setzt er ein Zeichen für Menschlichkeit und Frieden.

Jeder Gast ist eingeladen, einen persönlichen Friedenswunsch zu Papier zu bringen, zu falten und am Baum anzubringen. Durchsichtige, aufklappbare Kugeln, bunte Zettel und ein Stift liegen bereit. Für jeden Friedenswunsch spendet das Hotel 5 Euro an den „Kältebus“, der sicherstellt, dass Wohnungslose in den winterlichen Nächten einen warmen Schlafplatz finden. Die Gäste können auch selbst direkt spenden. Der Friedensbaum wird bis Ende des Jahres aufgestellt sein.

„Gerade jetzt sehnen sich die Menschen nach Frieden und Geborgenheit“, sagt Hoteldirektor Hannes Dreher, „unser Friedensbaum ist nicht nur eine festliche Dekoration, sondern ein Aufruf zur Verbundenheit und Mitmenschlichkeit. Und er kommt schon sehr gut an, denn wir mussten bereits Hunderte von Weihnachtskugeln nachbestellen.“

Wer sich kürzlich im Kino den neuen Disneyfilm Wish angesehen hat, dürfte beim Anblick der kleinen Kugeln mit den bewahrten Wünschen vielleicht ein Déjà-Vu erleben. Auch im DoubleTree by Hilton Berlin Ku´damm werden die Wünsche am Ende übrigens aus ihren Kugeln befreit und, wenn auch nicht ihren Urhebern zurückgegeben, so doch für alle sichtbar aufgehängt – und vielleicht sogar wahr.

Das DoubleTree by Hilton Berlin Ku´damm liegt nur wenige Schritte vom berühmten Kurfürstendamm entfernt und direkt am hübschen Los-Angeles-Platz mit Park vor der Haustür. Mit seinen 420 Zimmern, darunter 15 Suiten, elf Tagungsräumen auf über 800 Quadratmetern, „The Restaurant“ mit Berliner Zero-Waste Küche und dem aktuell einzigen Bio-Breakfast in der Hauptstadt sowie zahlreichen nachhaltigen Annehmlichkeiten ist das DoubleTree by Hilton Berlin Ku´damm eines der größten Hotels in der City und gemäß Hannes Dreher „das vielleicht schönste DoubleTree by Hilton in Europa“.

